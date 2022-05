Erdogan: Suomen ja Ruotsin edustajien ei kannata vaivautua matkustamaan Turkkiin taivuttelemaan Turkkia Nato-asiassa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan toisti maanantaina, ettei Turkki tule puoltamaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä. Presidentti kertoi jo aiemmin, ettei hän pidä maiden hakemuksia myönteisenä asiana.

Erdogan syyttää jälleen Suomea ja Ruotsia siitä, etteivät maat hänen näkemyksensä mukaan ole selkeästi asettuneet vastustamaan terrorismia.

Turkin valtiollisen Anadolu-uutistoimiston mukaan Erdogan sanoi myös, että Suomen ja Ruotsin edustajien “ei kannata vaivautua” matkustamaan Turkkiin muuttamaan Turkin mieltä.

– Jos he tulevat yrittämään taivutella meitä, niin heidän ei kannata vaivautua, Erdogan sanoi Anadolu-uutistoimiston mukaan yhteisessä tiedotustilaisuudessa Algerian presidentin Abdelmadjid Tebbounen kanssa.

– Emme sano “kyllä” niille (maille), jotka soveltavat pakotteita Turkille liittyäkseen Naton turvallisuusjärjestöön, Erdogan sanoi.

Ruotsi on keskeyttänyt aseiden myynnin Turkille vuodesta 2019 lähtien Turkin Syyrian-sotilasoperaatioiden vuoksi.

Suomen ja Ruotsin delegaatioiden on määrä matkustaa Turkkiin lähiaikoina selvittämään Turkin vastalauseita Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyteen liittyen. Uutistoimisto TT kertoi asiasta maanantaina Ruotsin ulkoministeriön tietojen pohjalta.

Alun perin TT uutisoi virheellisesti, että Ruotsin ulkoministeri Ann Linde ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) olisivat matkustamassa Turkkiin.

Ulkoministeri Haaviston esikunnasta kerrottiin STT:lle, ettei Haavisto kommentoi Erdoganin lausuntoja maanantaina.

Ruotsi ja Suomi eivät ole vastanneet myönteisesti Turkin 33 luovutuspyyntöön viimeisen viiden vuoden aikana, oikeusministeriön lähteet kertoivat Anadolulle maanantaina.

Turkin mukaan se on vaatinut palautettaviksi henkilöitä, joita syytettiin joko yhteyksistä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon tai Yhdysvalloissa asuvan saarnaajan Fethullah Gülenin liikkeeseen. Gülenin liikettä syytettiin vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä Turkissa.

Turkin mukaan erityisesti Ruotsi on tukenut PKK:ta, joka on taistellut Turkin valtiota vastaan jo lähes neljän vuosikymmenen ajan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi illalla Ylen A-studiossa pitävänsä Erdoganin lausuntoja huolestuttavina.

– Tietenkin nämä viestit ovat huolestuttavia. Erityisesti kysymys siitä, miksi nämä viestit ovat nyt erilaisia kuin aikaisemmin, Marin sanoi.

– Aikaisemmin Suomelle on vakuutettu, että Turkki ei halua asettaa minkäänlaista estettä Suomen ja Ruotsin mahdolliselle Nato-jäsenyydelle tai vaikeuttaa tätä prosessia. Nyt nämä viestit ovat erilaisia.

Marinin mukaan yhteydenpitoa Turkkiin jatketaan.

– Uskon, että keskustelemalla asiat ratkeavat.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi maanantai-iltana Twitterissä keskustelleensa Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglun kanssa “lähimpien kumppaniemme” Suomen ja Ruotsin päätöksestä hakea Natoon.

– Turkki on arvokas liittolainen, ja kaikki turvallisuushuolet on otettava huomioon. Meidän täytyy seistä yhdessä tällä historiallisella hetkellä, Stoltenberg sanoi.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 16, 2022