Erektiolääkkeiden kulutus on viime vuosina kasvanut Suomessa. Fimean lääkekulutustiedot kertovat, että viime vuonna määriteltyjen vuorokausiannosten määrä oli 9,16 tuhatta asukasta kohti. Neljä vuotta sitten vastaava lukema oli 8,11. Mistä kasvu johtuu, Mehiläisen kirurgian ja urologian erikoislääkäri Sakari Jokelainen? – Yksi erektiolääkkeiden kysyntää lisäävä syy on varmasti tietoisuus siitä, että erektiohäiriöön on tehokasta hoitoa. Myös iäkkäämmät ihmiset...