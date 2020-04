Eristäytyminen tuo mieleen muistot sota-ajasta – vastaanottokeskuksessa eletään lähekkäin, mutta koronaa pyritään torjumaan hyvällä hygienialla

Vastaanottokeskuksen pihamaa on aamupäivällä hiljainen, mutta entisen sairaalarakennuksen seinien sisällä on elämää enemmän kuin tavallisena arkipäivänä. Lasioveen kiinnitetty kyltti kertoo, että vierailijoita ei tällä hetkellä oteta vastaan. Asuminen on kerrostalotyyppistä,...