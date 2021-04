Erityistilintarkastus: Useassa VTV:n hankinnan kilpailutuksessa puutteita – Hyllytetyn johtajan Yli-Viikarin matkalaskuista puuttuu tositteita

Erityistilintarkastuksessa on selvinnyt, että useampaa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) hankintaa ei ole kilpailutettu, vaikka niiden kokonaisarvo neljän vuoden jaksolla ylittää kansallisen kynnysarvon, joka on 60 000 euroa. VTV on perustellut tätä esimerkiksi sillä, että vastaavalle hankinnalle ei ole muita toimittajia. Tarkastukseen ei kuitenkaan toimitettu varmentavaa dokumentaatiota siitä, että muita vaihtoehtoja oltaisiin tarkasteltu tai laskettu kustannuksia toisen…