Erno Laisin näkökulma: Korona-altistuneen Marinin kierros yöelämässä on puoluetovereille harvinaisen kiusallinen tempaus

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ravintola- ja yökerhokierros lauantaina ja sunnuntaina ilman virkapuhelinta on poikkeuksellisen kiusallinen puoluetovereille. Koronavirukselle altistuneen Marinin ravintola- ja yökerhokierroksen puolustaminen julkisesti on vaikeaa, mutta toisaalta oikein kukaan ei tunnu haluavan puheenjohtajaa ja pääministeriä julkisesti toruakaan. Myös hallituskumppanit ovat olleet melkoisen ympäripyöreitä lausunnoissaan. Aikuisen ihmisen on hankala vastata kysymyksiin toisen aikuisen vapaa-ajanviettotavoista – etenkin jos...

