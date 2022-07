Erno Laisin uutisanalyysi: Fortumin Uniper-seikkailusta koituu jättilasku suomalaisille veronmaksajille, mutta tappion suuruuteen pitää pystyä vielä vaikuttamaan

Suomen valtion enemmistöomistaman Fortumin tytäryhtiö, saksalainen Uniper on uppoamaisillaan. Saksan valtio ei voi päästää Uniperia kaatumaan, sillä se on maan suurin kaasun maahantuoja. Poliittisesti asia on kaatunut Suomessa omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Tytti Tuppuraisen (sd.) syliin. Viime viikolla hän kävi neuvottelemassa Uniperin kohtalosta Saksassa ja tiistaina hän oli eduskunnassa talousvaliokunnan kuultavana. Uniperin vakavat vaikeudet johtuvat ennen...