Eronnut Antti Rinne jatkaa sdp:n puheenjohtajana, aikoo "näillä näkymin" jatkokaudelle – "Jos pääministerinä oloni vaarantaa tehtävän, on parempi että väistyn"

Hallituksensa eropyynnön tasavallan presidentille juuri antanut pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo medialle jatkavansa puolueensa puheenjohtajana erostaan huolimatta.

Rinne kertoi eronsa taustoista, että hänellä oli yhä oman puolueensa ja kolmen muun hallituspuolueen tuki, mutta keskustan Rinteelle osoittama epäluottamus johti päätökseen erota.

Tärkeintä on Rinteen mukaan hallitusohjelman edistäminen.

– Silloin on sivuseikka, kuka pääministerinä on. Jos minun pääministerinä oloni vaarantaa tämän tehtävän, on parempi että väistyn syrjään ja annan tilaa uusille ihmisille, Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rinne sanoo, ettei eropäätös pääministerin tehtävsätä vaikuta sdp:n puheenjohtajuuteen.

– Olen sdp:n puheenjohtaja kaikissa tapauksissa ensi kesään asti, kunnes puoluekokous sitten valitsee seuraavan puheenjohtajan.

Ensi kesän puoluekokouksessa Rinne sanoo olevansa ehdolla uudelle jatkokaudelle.

– Olen ilmoittanut, että olen ainakin näillä näkymin käytettävissä.

Antti Lindtman ja Sanna Marin vahvimmat jatkajaehdokkaat

Muut hallituspuolueet ovat kertoneet olevansa tyytyväisiä nykyisten puolueiden hallituspohjaan sekä hallitusohjelmaan.

Tällä hetkellä todennäköisintä on, että hallituksessa vaihtuu pääministeri, mutta muutoin jatketaan nykyisellä kokoonpanolla.

Edessä on kuitenkin hallitusneuvottelut, joita vetää eduskuntavaaleissa keväällä suurimman äänisaaliin kerännyt sdp.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä, mikä tarkoittaa sitä, että hallitus ei toistaiseksi tee poliittisia päätöksiä, vaan toimii eräänlaisena ”asianhoitajahallituksena”.

Demarien vahvimpina ehdokkaina uudeksi pääministeriksi pidetään puolueen ensimmäistä varapuheenjohtajaa, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmania .

Molemmat sanovat olevansa valmiita nousemaan uudeksi pääministeriksi.