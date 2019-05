Esko Aholle jatkoa pakotelistalla olevassa venäläispankissa – Toimii myös amerikkalaispankin neuvonantajana

Entinen pääministeri Esko Aho jatkaa venäläisen Sberbankin hallinnossa. Aho on valittu vuoden jatkokaudelle pankissa, joka päätyi pakotelistalle Ukrainan tapahtumien takia. Aho toimii samaan aikaan suuren amerikkalaispankin neuvonantajana. Hän ei koe, että tehtävät olisivat ristiriidassa keskenään.

Aho on toiminut Venäjän suurimman pankin hallituksessa vuodesta 2016. Pankin pääomistaja on Venäjän keskuspankki ja sillä on siten tiiviit suhteet Venäjän hallintoon. Niin sanotulle sektoripakotelistalle päätymisen taustalla ovat Venäjän toimet Ukrainassa vuonna 2014. Sektoripakotteet rajoittavat toimintaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Aho kertoi jatkohaluistaan Lännen Median haastattelussa jo joulukuussa.

Hän perusteli tuolloin toimintaansa pankissa sillä, kyse on pörssiyhtiöstä, joka ei aja vain pääomistajansa etuja.

– Asiassa on puolensa ja puolensa, mutta olen päätynyt siihen, että jatkamista puoltavia seikkoja on enemmän. Olen vähemmistöosakkaiden edustajana pörssiyhtiössä, vaikka en edusta suoraan mitään tiettyä tahoa, hän perusteli.

Aho nimitettiin keväällä myös amerikkalaisen suurpankin JPMorganin neuvonantajaksi ryhmään, joka käsittelee erityisesti Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän kysymyksiä. Aho ei pidä ongelmallisena toimimista kahdessa pankissa samaan aikaan.

– Tämä kysymys on arvioitu huolellisesti etukäteen. Omat arvioni asiasta eivät tietenkään vaikuta johtopäätökseen kummassakaan pankissa, Aho kommentoi sähköpostitse.