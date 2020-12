Espanja ryhtyy pitämään rekisteriä koronarokotteesta kieltäytyjistä

Espanja aikoo pitää kirjanpitoa ihmisistä, jotka kieltäytyvät ottamasta koronavirusrokotetta, kertoi maan terveysministeri Salvador Illa La Sexta -televisiokanavan haastattelussa maanantaina.

Asiasta kertoivat Bloomberg ja BBC.

Espanja on yksi koronaviruksen pahimmin koettelemia eurooppalaismaita.

Kieltäytyjien rekisteröinti on hallituksen yritys hillitä uusien rokotusten vastaista liikehdintää. Rokotteen ottaminen on Espanjassa vapaaehtoista, mitä Illa korosti haastattelussa.

Illan mukaan ainoa keino torjua koronavirus on ”antaa rokote kaikille – mitä useammalle, sitä parempi”.

Tuoreessa espanjalaisessa kyselytutkimuksessa rokotteesta sanoi kieltäytyvänsä 28 prosenttia vastaajista, kun marraskuussa rokotetta vastusti 47 prosenttia espanjalaisista.

Korkea tietosuoja

Illan mukaan kerättyjen nimien tietosuoja on korkein mahdollinen. Salainen lista tulee EU-viranomaisten käyttöön.

Yleisöllä tai esimerkiksi työnantajilla ei ole mahdollisuutta nähdä, ketkä ovat listalla.

– Pidämme yllä rekisteriä, joka jaetaan eurooppalaisten kumppaniemme kanssa. Siihen listataan ihmiset, joille rokotetta on tarjottu, mutta jotka ovat kieltäytyneet siitä, Illa sanoi.

Espanjasta tuli maanantaina neljäs maa Euroopassa, jossa koronavirukseen on kuollut yli 50 000 ihmistä. Yli 1,8 miljoonalla ihmisellä on todettu koronavirustartunta.

Tartuntaluvut laskivat maanantaina ensimmäisen kerran kolmeen viikkoon. Kuolleisuus on laskenut marraskuusta lähtien, mutta joulun ja vuodenvaihteen lomien aiheuttama mahdollinen kasvu tartunnoissa ei ole vielä tiedossa.

Maassa jaetaan parhaillaan yhdysvaltalaisen lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämää rokotetta, jonka EU hyväksyi viime viikolla.

”Kieltäytyminen virhe”

Hallitus asetti maahan poikkeustilan maaliskuussa pandemian alkuvaiheessa. Koko maata koskeva koronasulku purettiin kesän alussa, ja pandemiarajoituksista päättäminen siirtyi alueiden hallinnolle.

Koko maata koskeva öinen ulkonaliikkumiskielto on voimassa toukuuhun saakka, mutta paikalliset viranomaiset voivat muokata sen aikarajoja.

Suurimmassa osassa maata öisin saa liikkua vain työmatkoja tai ostaa lääkkeitä.

Myös rokotteiden jakaminen on alueiden vastuulla. Alueen viranomaiset ottavat yhteyttä rokotteen saajiin.

– Ihmisillä on oikeus kieltäytyä rokotteesta, mikä on meidän mielestämme virhe. Yritämme hillitä epäilyjä. Rokotteen ottaminen pelastaa henkiä, se on mahdollisuus päästä irti pandemiasta, Illa sanoi.