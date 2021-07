Estonian hylystä löytynyt kaksi aiemmin tuntematonta repeämää – Uudet tutkimussukellukset tuottivat tulosta

Autolautta Estonian hylystä on tutkimusten yhteydessä löydetty kaksi aiemmin tuntematonta repeämää, vahvistaa Viron onnettomuustutkintaviranomainen ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan repeämät ovat 10–15 metriä pitkiä. On epäselvää, ovatko ne syntyneet uppoamisen yhteydessä vai sen jälkeen. SVT:n mukaan Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaisen edustaja Jonas Bäckstrand vahvistaa, että kyse on ennen tuntemattomista repeämistä. Bäckstrand pitää havaintoa mielenkiintoisena, mutta…