Etätyösuositus päättyy lauantaina, mutta useissa kunnissa ja yrityksissä ei vielä palata työpaikoille – virtuaalikokoukset jatkuvat myös lähityössä

Hallituksen etätyösuositus päättyy lauantaina 1. elokuuta, mutta useissa yrityksissä ja kunnissa etätyö jatkuu pidemmälle syksyyn.

Esimerkiksi Nordea, Varma ja Neste sekä Elisa, Telia ja DNA lisäävät paikan päällä työskentelyä varovaisesti asteittain. Telialla, Fennialla ja Nesteellä etätyösuositusta lievennetään elokuun puolessa välissä, Elisalla ja DNA:lla syyskuun alussa. Tiloja ei voida heti ottaa täyteen muun muassa turvavälien vuoksi.

– Meillä on 95 prosenttia henkilöstöstä ollut etätöissä. Linjasimme jo touko-kesäkuussa, että osa henkilöstöstä tulee pysymään etätöissä vuoden loppuun. Syyskuun alussa 25 prosenttia henkilöstöstä voi enimmillään palata töihin, mutta tilannetta tarkastellaan vielä elokuun alussa, DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kertoo.

– Elokuun alusta työpaikalle palataan porrastetusti siten, että paikan päällä ollaan joka toinen viikko. Tavoitteena on pehmeä laskeutuminen kuukausien etätyön jälkeen sekä se, että koronatapauksessa mahdollisimman pieni osa henkilöstöstä altistuisi, Varman henkilöstöjohtaja Katri Viippola sanoo.

Etätyösuositus jatkuu myös ainakin Ifissä, Sampo-konsernissa ja Wärtsilässä.

Sen sijaan OP:ssa ja Keskossa palataan lähityöskentelyyn elokuussa. S-ryhmän työntekijät palaavat työpaikoille elokuun aikana vaiheittain.

– Olemme kesän aikana harjoitelleet vaiheittain lähityöhön palaamista, ja koska epidemiatilanne on hyvä, olemme päättäneet palata elokuun alusta lähityöhön, Keskon henkilöstöjohtaja Matti Mettälä kertoo.

Lähityöskentelyyn on jo aiemmin palattu esimerkiksi metsäteollisuusyhtiö UPM:ssä sekä sellu-, paperi- ja energiateollisuusyritys Valmetilla. Yrityksissä suuri osa henkilöstöä työskentelee tuotannossa, jossa etätyö ei ole mahdollista.

Yrityksistä kerrotaan, että etätyösuosituksesta huolimatta työpaikalle saavat tulla ne, jotka eivät esimerkiksi perhesyistä voi tehdä töitä kotoa käsin. Samoin työnantajat sallivat etätyön jatkamisen, vaikka henkilökunta yleisesti toimistolle palaisikin.

Kunnissa kokoustaminen jatkuu virtuaalisesti

Ainakin Helsingin, Oulun ja Rauman kaupungeissa palataan työpaikoille elokuun alussa tietyin erityisjärjestelyin. Esimerkiksi Oulussa kokoushuoneiden henkilömäärää rajoitetaan. Kokkolassa työpaikoille palataan asteittain kuun puoleenväliin mennessä.

Eri terveysalan asiantuntijat ovat viime päivinä osoittaneet huolta rajoitusten purkamisesta.

– Epidemiatilanne vastaa aika hyvin sitä, mitä ennakoitiin kesäkuussa. Tuolloin huomioitiin, että epidemia voi olla käynnissä syksyllä ja siihen on varauduttu hyvin, Oulun kaupungin konsernipalveluiden johtaja Ari Heikkinen sanoo.

Turussa ja Rovaniemellä etätyösuositus jatkuu toistaiseksi niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista. Porissa etätyösuositus on elokuun loppuun ja Hämeenlinnassa ainakin elokuun puoleenväliin. Tampereella siirrytään hybridityöskentelyyn elokuun puolessa välissä, mikä tarkoittaa sitä, että osa henkilöstöstä on työpaikalla ja osa etänä.

Kunnissa pyritään huolehtimaan siitä, että turvavälit säilyvät. Esimerkiksi lähikokouksia pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään. Samoin etätyö on pääosin mahdollista niille, jotka sitä haluavat jatkaa.

– Suosittelemme edelleen etätöitä, jos se on työnkuvan tai esimiehen näkemyksen mukaan mahdollista. Tulemme hyödyntämään porrastettuja toimistopäiviä eli tiimin sisällä sovitaan porrastetusti päivät toimisto- ja etäpäiville, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoo sähköpostitse.

Osa yrityksistä jakaa kasvomaskeja työntekijöille

Kasvomaskien suhteen yrityksissä ja kunnissa ei pääosin ole tehty linjauksia, vaan niissä odotetaan päätöksiä hallitukselta ja terveysviranomaisilta.

Varmasta ja Elisasta kerrotaan, että julkisia kulkuvälineitä käyttäville työntekijöille suositellaan kasvomaskien käyttöä, ja niitä myös yritys työntekijöilleen jakaa. Myös esimerkiksi Valmetin toimitiloissa on saatavilla kasvomaskeja.

– Kun ihmiset palaavat työpaikoille, erityisesti julkinen liikenne on monelle se suurin riskipaikka. Myös myymälöissä työskentelevillä on mahdollisuus käyttää halutessaan kasvomaskeja, Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho kertoo.

Neste on tarjonnut ja suositellut kasvomaskeja kaikille niille, jotka eivät voi lähitöissä pitää yllä turvavälejä.

– Toimistoille maskisuositusta ei ole suunnitteilla. Tilanne toki muuttuu, jos hallitukselta tulee virallinen linjaus, Nesteen henkilöstöjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson kertoo.