Etelä-Afrikan levottomuudet jatkuvat – yli 30 ihmistä kuollut mellakoissa

Etelä-Afrikan levottomuuksissa on kuollut nyt yhteensä yli 32 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Entisen presidentin Jacob Zuman vangitseminen on aiheuttanut maassa levottomuuksia. Niitä on ilmennyt maan väkirikkaimmissa provinsseissa KwaZulu-Natalissa ja Gautengissa, jossa sijaitsee myös Johannesburgin suurkaupunki. Maan viranomaisten mukaan ainakin osa kuolonuhreista sai surmansa protestoijien rynnäkön vuoksi. Mediatietojen mukaan satoja ihmisiä on pidätetty levottomuuksien yhteydessä. Presidentti…