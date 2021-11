Etelä-Afrikan presidentti tuomitsee omikronin vuoksi asetetut matkustuskiellot

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on tuominnut koronan omikronmuunnoksen vuoksi asetetut matkustuskiellot, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Lukuisat maat ovat asettaneet viime päivinä matkustusrajoituksia Etelä-Afrikalle ja muille eteläisen Afrikan maille.

Ramaphosan mukaan matkustuskielloille ei ole tieteellistä pohjaa, ja hänen mielestään eteläinen Afrikka on joutunut epäoikeudenmukaisesti syrjityksi.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut maailman maita, ettei matkustuskieltoihin tartuttaisi liian hätäisesti. Sen sijaan WHO on kehottanut maita etsimään riskeihin ja tieteeseen pohjautuvan lähestymistavan.

Omikron havaittiin alkujaan Etelä-Afrikassa.