Etelämantereella on lohjennut irti maailman suurin jäävuori – jotakuinkin Manhattanin muotoinen, mutta yli 70 kertaa suurempi

Etelämantereen jäästä on irronnut jäävuori, joka on tällä hetkellä maailman suurin, kertoo Euroopan avaruusjärjestö (ESA).

Jäävuori on jotakuinkin New Yorkin Manhattanin muotoinen, mutta yli 70 kertaa suurempi. Ronnen jäähyllystä irronnut jäävuori kelluu parhaillaan Weddellinmerellä.

ESA kertoi A-76-jäävuoren irtoamisesta Twitterissä keskiviikkona. Järjestön julkaiseman kuvan mukaan jäävuorella on pinta-alaa 4 320 neliökilometriä.

Meet the new cool kid on the iceberg block: the recently calved #A76 is now the biggest iceberg in the world!

The iceberg was spotted by @BAS_News and confirmed from @usnatice using @CopernicusEU #Sentinel1 imagery.

Here’s how it looked on 16 May👇https://t.co/GgFk6kIJLv pic.twitter.com/xOVWjidsZw

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 19, 2021