Ethän käytä tätä tuotetta! Lasten välipalaherkusta löytyi homemyrkkyä

Lejos Oy on ilmoittanut takaisinvedosta, joka koskee Ella’s Kitchen-tuotemerkin tuotetta Banaani-rusina kaurapatukka luomu 25 grammaa. Tuotteen parasta ennen päivämäärä 29.3.2022. Tuotteen kuvan löytää muun muassa Ruokaviraston sivuilta . Takaisinveto johtuu siitä, että osassa erän tuotteita on havaittu okratoksiini A:ta yli sallitun rajan. Okratoksiini A on okratoksiinien aineryhmään kuuluva homesienten muodostama homemyrkky. Löytynyt määrä ei aiheuta...

