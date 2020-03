Etujärjestön vinkkejä koronatilanteen kurittamille yrittäjille: Apua verojen lykkäyksestä ja maksujoustoista

Yrittäjiltä tulvii karuja koronaviestejä: lounaspaikan ovet säppiin kuukaudeksi ja sisustuskauppa myy verkossa koko varastoaan puoleen hintaan, jotta toiminta voisi ylipäätään jatkua.

Yhteensä sataa ravintolaa ja kahvilaa pyörittävän Antellin asiakasmäärä on nyt puolittunut. Toimitusjohtaja Tomi Lanton mukaan myynti laskee edelleen.

Akuutti kassakriisi uhkaa monia pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Mistä heidän on mahdollista saada apua?

– Voi pyytää lykkäystä verojen maksuun tai tyel-maksuihin, jos yrityksessä on työntekijöitä. Kannattaa myös olla yhteydessä omaan pankkiin, ja miettiä pankin kanssa mitä kautta käyttöpääoma voidaan turvata, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen listaa.

Hän kehottaa myös selvittämään, millaisia välineitä Finnverassa tai ely-keskuksessa on tarjolla.

Jos yrittäjä toimii vuokratiloissa, on Pentikäisen mukaan hyvä avata aikaisessa vaiheessa keskustelu siitä, voiko vuokranantaja tulla jollain lailla vastaan.

”Paketti on aivan riittämätön”

Hallitus kertoi maanantaina talouden koronatukipaketista. Se sisältää muun muassa erityisrahoitusyhtiö Finnveran myöntämän rahoituksen kaksinkertaistamisen.

Mikael Pentikäisen mukaan Suomen paketissa on hyviä elementtejä, mutta lisää tarvitaan.

Antellin Tomi Lantto huomauttaa, ettei rahoitus auta, jos poikkeustila syö yrityksestä omat pääomat.

Yrittäjäjärjestössä on tehty vertailua Suomen ja muiden maiden talouden koronapakettien välillä. Ruotsissa pakettiin sisältyy alkuvuoden aikana verotileille maksettujen veromaksujen palautus yrityksille.

Suomen tukipaketin arvoksi on laskettu noin viisi miljardia euroa. Ruotsin paketti yrityksille oli 30 miljardia euroa eli yli kuusi kertaa suurempi.

– Nyt Suomessa julkistettu paketti on aivan riittämätön edessä oleviin haasteisiin, Tomi Lantto arvioi.

Yt-menettelyn keventämistä toivotaan

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan kiireellisiä toimenpiteitä tarvitaan nyt kolme, jotta Suomi säästyy 1990-luvun laman kaltaisilta vaikutuksilta.

– Suomi tarvitsee vähintään 15 miljardia euroa yritysten pystyssä pitämiseen, mikä on kolme kertaa enemmän kuin maanantaina luvattiin. Uskon, että hallitus tulee pikapuoliin ilmoittamaan lisätoimista, Kangasharju sanoo.

Etlan mukaan yritysten maksuaikoja on lisäksi pidennettävä. Ministeriöstä kerrotaan, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on jo tavannut pankkien johtoa, ja että pankeilla on valmius keskustella esimerkiksi lyhennysvapaista ja maksuaikajoustoista.

Ennakkoverojen ja työnantajamaksujen maksamisen siirto löytyy myös Etlan vaadelistalta.

Yt-prosessin ja sitä kautta lomautusprosessin keventämistä pitävät tässä tilanteessa välttämättömänä niin Suomen yrittäjät, Etla kuin Antellin toimitusjohtajakin.

– Palkan sivukuluja pitää myös laskea merkittävästi, jotta yritykset voivat pitää edes pienen osan henkilökunnastaan töissä, Tomi Lantto toteaa.

Ministeriö tähdentää, että yrityksen pitää koronakriisiin liittyvää julkista rahoitusta tai tukitoimia saadakseen osoittaa, että ongelmat ovat koronasta johtuvia.