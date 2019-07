EU-asiantuntija Brysselin aitiopaikalta: Yksi nimi ylitse muiden IMF:n johtajaspekulaatioissa, esille nousseet suomalaiset “tunnettuja ja tunnustettuja”

Englannin keskuspankin pääjohtajan Mark Carneyn nimi mainitaan useimmiten ja todennäköisimpänä Euroopan ehdokkaana Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtoon.

Näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti EU-pääkaupungissa pyörivää huhumyllyä.

– Hänen meriittinsä ovat vertaansa vailla, Lahti jatkaa.

Carney on syntyperältään kanadalainen, jolla on Britannian ja Irlannin kansalaisuus. Ennen Englannin pankkia Carney on johtanut Kanadan keskuspankkia ja työskennellyt investointipankki Goldman Sachsilla.

IMF:n johtopaikka avautuu, koska nykyinen pääjohtaja Christine Lagarde valikoitui EU-valtionpäämiesten kokouksessa Euroopan keskuspankin pääjohtajaehdokkaaksi.

Kahdella voi olla kiinnostusta

Uutistoimisto Bloomberg on nostanut IMF:n johtajaspekulaatioissa esille myös Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin , Euroopan investointipankin (EIB) varapääjohtaja Alexander Stubbin ja väistyvän EU-komissaarin Jyrki Kataisen .

Katainen on kertonut, että hän on palaamassa Brysselistä Suomeen, eikä tehtävä siten kiinnosta.

– Rehn ja Stubb ovat kumpikin tunnettuja ja tunnustettuja kansainvälisen talouden ja politiikan toimijoita. Kummallakin on edellytykset myös IMF:n johtoon, Lahti toteaa suomalaisista.

Stubb kertoi sunnuntaina STT:lle ja Helsingin Sanomille, että hänen pestinsä EIB:ssä päättyy vuodenvaihteessa ja hän on edelleen kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä.

Rehn ei ole kommentoinut IMF-huhuja omalta kohdaltaan.

– Brysselin huhumyllyssä kiertää heidän lisäkseen myös monia muita nimiä. Valintoihin vaikuttaa monta tekijää ja pienet yllätyksetkin ovat mahdollisia, kuten viime viikolla nähtiin, Lahti jatkaa viitaten EU-johtopaikkojen valintoihin, joissa niin sanotut kärkiehdokkaat syrjäytettiin.

Carneyn ja suomalaisten lisäksi IMF:n johtoon on istutettu myös esimerkiksi Tanskan entistä pääministeriä Helle Thoring-Schmidtiä sekä Maailmanpankin vt. pääjohtajana toiminutta Bulgarian Kristina Georgievaa ,

Äänet koon perusteella

Washingtonissa sijaitseva IMF on Maailmanpankin ohella toinen niin sanotuista Bretton Woods -instituutioista, joiden perustamisesta päätettiin vuonna 1944.

Vaurailla länsimailla on ollut molemmissa järjestöissä vankka päätösvalta, sillä kunkin 189 jäsenmaan äänimäärä määräytyy kansantalouden koon perusteella.

Rahasto tavoittelee kansainvälisen finanssijärjestelmän vakautta. IMF voi myöntää lainoja vaikeuksissa oleville jäsenmaille enintään noin 900 miljardin euron arvosta.