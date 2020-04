EU-johtajat antoivat tukensa elpymisrahaston perustamiselle – Marin: "Eurooppa haluaa toimia yhdessä"

EU-maiden johtajat keskustelivat videotapaamisessa koronakriisistä jälleen torstaina. Marin kertoi, että jäsenmaat osoittivat tukensa elvytysrahaston luomiselle.

– Kuitenkaan vielä tarkempaa tietoa elpymisrahaston yksityiskohdista ei ole, pääministeri Sanna Marin kertoi toimittajille puhelinkokouksessa torstai-iltana.

Komission esitystä elpymisrahastosta odotetaan ensi viikolla.

Keskustelu alkoi neljän aikaan iltapäivällä Suomen aikaa ja venyi iltaan. Marinin mukaan kokouksessa korostuivat talouskysymykset. Kokouspöydällä olivat torstaina yhteiskunnan ja talouden toiminnan palauttaminen koronakriisin jälkeen.

Marin kertoi, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelivät videokokouksessa toipumissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on tukea talouden uudelleenkäynnistymistä ja siirtymää.

Uusi väliaikainen talouden elpymisrahasto ja tuleva rahoituskehys ovat toipumissuunnitelman keskeisiä osia.

Siitä, millä perusteella rahaa jaettaisiin, jäsenmaiden näkemyksissä on Marinin mukaan eroja. Suomi ei ole vielä ottanut kantaa asiaan. Marinin mukaan syynä on se, ettei yksityiskohtaista tietoa vielä ole.

– Osa jäsenmaista korosti ennemminkin senkaltaista välinettä, jossa yhdessä taattaisiin lainoja, ja osa jäsenmaista korosti tarvetta välineelle, jossa suoraan annettaisiin rahoitusta ilman lainaelementtiä.

HallituksenEU-ministerivaliokunta käsitteli elpymisrahastoa aikaisemmin torstaina. EU-ministerivaliokunnan mukaan Suomi pitää tärkeänä sitä, että rahaston koko ja kesto olisivat rajatut. Lisäksi varojen tulisi olla kaikkien jäsenmaiden käytettävissä.

Koronatoimet myös Suomen etu

Marin piti hyvänä sitä, että kokouksessa oli yhteinen ymmärrys siitä, että elpymisrahaston kaltaiselle rahastolle on tarve ja että koronakriisistä aiheutuvat haasteet on pyrittävä ratkaisemaan yhdessä. Tämä oli hänen mukaansa vahva ja selkeä viesti sen suuntaan, että Eurooppa haluaa toimia yhdessä ja elpymisrahasto on osa tätä kokonaisuutta.

EU:n koronatoimien suhteen Marinin mukaan on keskeistä ymmärtää, että Suomi on osa Euroopan sisämarkkinoita ja samalla erittäin riippuvainen Euroopan vientialueesta.

– Suomen etu on ilman muuta se, että Eurooppa yhdessä selviää koronakriisistä niin taloudellisesti kuin muutenkin.

– Näkisin, että Suomen etu on, että löydämme yhteisiä ratkaisuja, joilla tätä erittäin vaikeaa tilannetta voimme yhdessä ratkaista ja voimme yhdessä luoda polun Eurooppaan, joka on niin taloudellisesti kuin muutenkin kestävä, Marin vastasi Lännen Medialle.