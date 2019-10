EU-komission puheenjohtaja Juncker tuomitsi Turkin iskun Syyriaan: ” Turha olettaa EU:n rahoittavan turvavyöhykettä”

EU ja useat muut maat tuomitsivat Turkin sotatoimet keskiviikkona heti, kun tieto operaatio Rauhan lähteen alkamisesta oli tullut. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vaati Turkkia lopettamaan hyökkäyksen Syyrian pohjoisosan kurdeja vastaan, kertoi uutistoimisto Reuters.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu torstaina hätäistuntoon hyökkäyksen takia. Saksa sanoi Turkin toimien lisäävän epävakautta, mikä voi voimistaa Isisin toimintaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan haluaa karkottaa vihollisena pitämänsä kurdit alueelta. Aikaisemmin Turkki on ilmoittanut aikeistaan perustaa Syyrian pohjoisosaan ulottuva ”turvavyöhyke”, jonne se asuttaisi Syyriasta Turkkiin sotaa paenneita ihmisiä.

Junckerin mukaan EU ei rahoita Turkin suunnitelmia.

– Jos tällä suunnitelmalla luodaan turvavyöhykettä, on turha olettaa EU:n maksavan siitä mitään, hän sanoi EU-parlamentille keskiviikkona.

Turkki informoi Natoa

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi keskiviikkona, että Nato-maa Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyriassa pitää olla hillitty ja että alueen epävakautta ei saa lisätä.

– Liittolaisemme Turkki on (Syyrian) kriisin etulinjassa ja sillä on oikeutettuja turvallisuushuolia. Se on joutunut hirvittävien terrori-iskujen kohteeksi ja ottanut vastaan miljoonia pakolaisia, hän sanoi tavattuaan Italian pääministerin Giuseppe Conten .

Stoltenberg sanoi luottavansa Turkin kykyyn mitoittaa hyökkäys. Hänen mukaansa Turkki oli kertonut Natolle hyökkäyksestä. Stoltenberg sanoi keskustelevansa Erdoğanin kanssa asiasta Istanbulissa perjantaina.

– On tärkeää välttää epävakauden lisäämistä ja siviilien kärsimystä.

Syyrian presidentti Bashar al-Assadin liittolainen Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli Erdoğanin kanssa hyökkäyksestä keskiviikkona puhelimitse. Hän kehotti Turkkia välttämään toimia, jotka vaarantavat Syyrian rauhan prosessin.

Syyrian toinen liittolainen, Iran, kehotti myös Turkkia pidättäytymään sotatoimista Pohjois-Syyriasta, vaikkakin sanoi sen huolen rajasta olevan ”oikeutettu”.