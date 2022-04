EU-maat pääsivät sopuun uusista Venäjä-pakotteista – viides pakotepaketti kieltää muun muassa kivihiilen tuonnin

Euroopan unionin maat pääsivät myöhään torstai-iltana sopuun EU:n uudesta pakotepaketista Venäjää vastaan. Asiasta kerrottiin Ranskan EU-puheenjohtajuuden virallisella Twitter-tilillä.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

.@EUCouncil agrees on 5th package of individual & economic sanctions in response to #Russia’s aggression against #Ukraine

Incl. bans on:

▪️ imports of coal from Russia

▪️ transactions with 4 🇷🇺 banks

▪️ access of 🇷🇺 vessels to EU ports#StandWithUkrainehttps://t.co/C1ZVSrh1s0

— EU Council Press (@EUCouncilPress) April 8, 2022