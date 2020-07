EU-mielinen ex-pääministeri voitti Pohjois-Makedonian vaalit – neuvottelut maan jäsenyydestä unionissa voivat alkaa jo tänä vuonna

Viimeisimmän pääministerin Zoran Zaevin sosiaalidemokraattien johtama koalitio on voittanut Pohjois-Makedonian parlamenttivaalit.

Kun yli 98 prosenttia äänistä oli laskettu, Zaevin koalitio oli saanut 36 prosenttia äänistä. Sen kanssa mielipidemittauksissa lähes tasoissa ollut nationalistipuolueen johtama uudistuskoalitio jää alle 35 prosentin.

Vaalitulos tarkoittaa sitä, että Zaev liittolaisineen ei voi muodostaa hallitusta yksin, vaan se tarvitsee tukipuolueita.

Zaev oli pääministeri myös keväästä 2017 helmikuuhun 2020, jolloin hän muodosti hallituksen kahden Makedonian albaanipuolueen tuella.

Vaalit piti pitää huhtikuussa

Zaevin viime kauden suurimpia saavutuksia oli päästä sopuun vuosien kiistassa Pohjois-Makedonian nimessä.

Vuonna 1991 Jugoslaviasta itsenäistynyt Pohjois-Makedonia kävi vuosikymmeniä kiistaa nimestään Kreikan kanssa, jossa sijaitsee Makedonia-niminen maakunta. Kreikka katsoi, että Pohjois-Makedonian haluun käyttää Makedonia-nimeä sisältyi myös aluevaatimuksia.

Kreikka ja Zaevin johtama Pohjois-Makedonia pääsivät viimein vuonna 2018 sopuun maan nimestä. Osana sopimusta Kreikka lakkasi vastustamasta Pohjois-Makedonian EU- ja Nato-jäsenyyttä. Maa on hakenut EU-jäsenyyttä vuodesta 2004 alkaen.

Maa liittyikin sotilasliitto Natoon tämän vuoden maaliskuussa. Zaev jätti eropyyntönsä ja hajotti hallituksen tammikuussa, kun Ranska, Hollanti ja Tanska estivät jäsenyysneuvotteluiden alkamisen.

Maat vetosivat siihen, että jäsenyysprosessia itseään on uudistettava ennen uusien jäsenten hyväksyntää. Maaliskuussa EU näytti vihreää valoa neuvottelujen alkamiselle, muttei ole vielä antanut alkamispäivää.

Parlamenttivaalit piti alun perin pitää huhtikuussa, mutta niitä siirrettiin koronaviruspandemian vuoksi.

Kiistaa historiasta

Myös nationalistipuolue tukee Pohjois-Makedonian EU-jäsenyyttä, mutta vastustaa Kreikan kanssa tehtyä sopimusta.

Jos uudistuskoalitio olisi voittanut vaalit, maa tuskin olisi irtautunut sopimuksesta. Sen sijaan se olisi saattanut viivytellä joidenkin yksityiskohtien, kuten valuutan nimen ja univormujen tunnusten muuttamista.

Nationalistit olisivat myös halunneet muuttaa myös Bulgarian kanssa tehtyä ystävyyssopimusta, joka sekin solmittiin Zaevin kaudella. Heidän vaalivoittonsa olisi voinut johtaa siihen, että Kreikka ja Bulgaria tai molemmat olisivat asettuneet uudestaan Pohjois-Makedonian EU-jäsenyyden esteeksi.

Bulgaria on varoittanut keväällä, että se saattaa estää neuvottelujen alkamisen, sillä Bulgarian ja Pohjois-Makedonian välillä on kiistaa esimerkiksi kielen ja makedonialaisuuden määritelmistä. Bulgariassa ollaan esimerkiksi sitä mieltä, ettei makedonia ole kieli vaan bulgarian kielen murre, jossa on vaikutteita muualta. Lisäksi maat kiistelevät siitä, onko Makedonian itsenäisyyden puolesta ottomaaneja vastaan 1900-luvun alussa taistellut Gotse Delchev makedonialainen vai bulgarialainen.

EU-komissio julkaisi heinäkuun alussa neuvottelukehyksen Pohjois-Makedonian EU-jäsenyydestä. Neuvottelut voivat mahdollisesti alkaa jo tänä vuonna. Bulgaria on aiemmin äänestänyt neuvottelujen aloittamisen puolesta.