EU-ministerikokouksen aikana ilmailukieltoa rikkoneille drone-lennättäjille useita sakkoja – “Huolimattomia lennättäjiä oli poikkeuksellinen määrä”

Poliisi antoi EU:n epävirallisen ministerikokouksen aikana useita sakkorangaistuksia ilmailukieltoa rikkoneille drone-lennättäjille.

Kahden päivän aikana poliisi kirjoitti yhteensä kahdeksat sakot henkilöille, jotka olivat lennättäneet lennokkikaan kielletyllä alueella.

Osa lennokeista lensi tilapäisellä lentorajoitusalueella ja kaksi pysyvillä lentokieltoalueilla.

EU:n epävirallinen ministerikokous pidettiin Helsingissä 10.–12. heinäkuuta.

Sakkorangaistusten määrä on poliisin mukaan poikkeuksellisen iso.

– Tämän vuoden kokousten aikana on tyypillisesti jaettu muutamia sakkoja tilapäisten ilmailurajoitusten rikkomisesta. Tuntemattomasta syystä huolimattomia lennättäjiä oli tällä kertaa liikenteessä poikkeuksellinen määrä, kertoo ylikomisario Sami Hätönen Helsingin poliisista.

EU-puheenjohtajakausi tuo useita rajoituksia

EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvien kokousten aikana ilmailua rajoitetaan kokouspaikan ympärillä tilapäisillä lentorajoituksilla myös jatkossa.

Näiden lisäksi Helsingissä on useita pysyviä lentokieltoalueita, joissa droneja ei saa lennättää.

– Finlandia-talon ympärille perustetun lentorajoitusalueen tarkoituksena on tietysti kokousten turvallisuuden takaaminen. Lisäksi poliisilla on alueella ajoittain vilkastakin lentotoimintaa. Siksi lentorajoitusten noudattaminen on tärkeää, Hätönen sanoo.

Kieltoalueet tarkistettava etukäteen

Miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja lennättävät ihmiset voivat tarkistaa etukäteen, missä ilmailu on kiellettyä.

Pysyvät kieltoalueet on listattu droneinfo.fi -sivustolle, joka on liikenne- ja viestintäministeriön eli Traficomin ylläpitämä sivusto.

Pysyvistä kieltoalueista saa tietoa myös Droneinfo-sovelluksesta. Sovellukseen ei kuitenkaan päivitetä tilapäisiä lentorajoituksia.

– Harrastajien näkökulmasta on harmillista, että tilapäisiä lentorajoitusalueita ei näy muuten niin mainiossa Droneinfo-sovelluksessa, Hätönen sanoo.

Ajan tasalla olevaa tietoa lentorajoitusalueista saa myös ais.fi -sivustolta, mutta poliisin mukaan siellä olevan tiedon tulkitseminen voi olla satunnaiselle harrastajalle vaikeaa.

– Poliisi on omassa lentotoiminnassaan havainnut alan harrastajan ylläpitämän aviamaps.com-sivuston helpoksi ja luotettavaksi tietolähteeksi. Tiedotamme näistä poikkeuksista myös Twitterissä.

Poliisin mukaan erityisesti tulevien EU-kokousten aikana lennättäjien kannattaa tarkistaa lentokieltoalueet huolellisesti, sillä ilmailukiellon rikkomisesta voi napsahtaa sakkorangaistus.

Seuraava EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvä kokous järjestetään 17.–19.7. 2019.

Kokouksen aikaisista tilapäisistä lentorajoituksista tiedotetaan myöhemmin.

Hämeenlinnassa lentokieltoalue Metallican takia

Myös Hämeenlinnassa on laaja lentokieltoalue tänään tiistaina Metallican konsertin takia. Kieltoalue kattaa koko Kantolan alueen ja ulottuu keskustaan Hämeensaaren alueellekin.