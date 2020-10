EU vaatii Britannialta vastaantuloa – mitä vastaa Johnson?

Britannian pääministerin Boris Johnsonin on määrä vastata tänään EU:n vaatimukseen brexit-neuvotteluihin liittyen.

EU-maiden johtajat vaativat torstaina, että Britannia joko tekee lisää myönnytyksiä saadakseen kauppasopimuksen tai jää ilman sopimusta siirtymäajan päättyessä kolmen kuukauden päästä.

EU-johtajien oli määrä käsitellä brexitiä huippukokouksessaan torstaina, mutta neuvotteluratkaisua ei ole syntynyt. Unioni ilmaisi huolensa siitä, että neuvottelut eivät etene.

Britannian pääneuvottelija David Frost sanoi olevansa pettynyt ja yllättynyt siitä, ettei EU enää tee intensiivisesti töitä sopimuksen eteen. Hän sanoi Johnsonin vastaavan tänään.

– Olen yllättynyt esityksestä, että sopimuksen saamiseksi kaikkien tulevien liikkeiden pitää tulla Britannialta. Se on epätavallinen lähestymistapa neuvotteluihin, Frost sanoi.

Siirtymäaika päättyy vuoden lopussa

Britannia on virallisesti eronnut EU-jäsenyydestä tämän vuoden tammikuun lopussa. Mikään ei kuitenkaan ole käytännössä muuttunut, sillä vuoden loppuun asti on voimassa siirtymäaika, jonka aikana kaikki on kuin ennenkin.

Mikäli Britannia ja EU eivät pääse kauppasopimukseen, ne käyvät vuoden alusta lähtien kauppaa Maailman kauppajärjestö WTO:n säännöillä. Sopimuksettoman eron pelätään aiheuttavan kaaosta halki Euroopan ulottuvissa alihankintaketjuissa. EU:n ja Britannian välillä käydään vuosittain noin 900 miljardin dollarin arvosta kauppaa.

Johnson ilmoitti aiemmin neuvotteluiden ehdottomaksi takarajaksi torstain, mutta se ei pitänyt. Johnsonin on nyt päätettävä, hyväksyykö hän kapean kauppasopimuksen vai lähteekö Britannia ilman sopimusta, mistä Johnson voi kaataa syyt EU:n niskoille.

Johnsonin yritys rikkoa jo vahvistettua erosopimusta lisää pelkoja siitä, että Johnson käyttää kauppaneuvotteluissa amerikkalaispresidentti Richard Nixonin lanseeraamaa hullun miehen teoriaa. Nixon yritti aikanaan vakuuttaa Neuvostoliittoa siitä, että hän oli kylmän sodan aikana irrationaalinen.

Johnson on useasti sanonut, että hän haluaa kauppasopimuksen, mutta Britannia voisi kääntää sopimuksettoman eron mahdollisuudeksi.