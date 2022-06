EU vaatii digijättejä vastaamaan käyttäjille – maakuntalehti on odottanut selitystä sen sivun rajoittamisesta yli puoli vuotta

Esimerkiksi Facebookiin on vaikea saada yhteyttä, jos tili on lukittu tai sen näkyvyyttä on rajoitettu. EU haluaa lisätä avoimuutta ja reilua kilpailua verkossa uudella digilakipaketilla.