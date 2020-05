EU:n lääkevirasto: koronavirukseen rokote vasta vuoden sisällä

EMA ei usko väitteisiin, että rokote valmistuisi jo syyskuuhun mennessä. WHO varoitti, että koronavirusta ei ehkä saada kitketyksi pois koskaan.

Koronavirukseen tepsivä rokote voidaan saada hyväksytyksi noin vuoden sisällä, mikä on ”optimistinen” skenaario, kertoi EU:n lääkevirasto (EMA) torstaina.

EMA:n rokotepäällikkö Marco Cavaleri sanoi suhtautuvansa skeptisesti väitteisiin, että rokote valmistuisi jo syyskuuhun mennessä.

– Rokotteissa kehitystyö on aloitettava alkeista… voisimme nähdä optimistisesti sen tapahtuvan noin vuoden sisällä, vuoden 2021 alussa, hän kertoi toimittajille Reutersin mukaan.

EMA on yhteydessä 33:een rokotteen kehittäjään luvaten tehdä parhaansa hyväksymisprosessin nopeuttamiseksi.

Cavalerin mukaan prosessia ei voi nopeuttaa jättämällä välistä rokotekokeiden kolmas vaihe. Tämä tarvitaan, jotta rokotteen turvallisuudesta ja tehosta tulisi varmuus.

EMA on myös seuraamassa 115:ttä erilaista hoitomuotoa, joilla koronavirusta vastaan taistellaan. Cavalerin mukaan nämä hoidot saatetaan hyväksyä Euroopassa jo alkukesästä, mutta hän ei tarkentanut, mistä hoitomuodoista oli kyse.

WHO: Koronavirusta ei ehkä saada katoamaan

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti keskiviikkona, että koronavirusta ei ehkä saada kitketyksi pois maailmasta.

WHO:n hätätilanteiden johtaja tohtori Mike Ryan varoitti ennakoimasta, milloin virus katoaisi. Hän lisäsi BBC:n mukaan, että jos rokote saataisiin aikaiseksi, viruksen kontrolloiminen vaatisi ”massiivisia toimia”.

Maailmalla kerrotaan lähes 300 000 ihmisen kuolleen koronavirukseen, tartuntoja on raportoitu yli 4,3 miljoonaa.

– On tärkeää nostaa tämä pöydälle: tämä virus voi tulla yhdeksi monista kotoperäisistä viruksista yhteisöissämme, ja tämä virus ei ehkä koskaan katoa, Ryan sanoi videoyhteyden välityksellä Genevestä.

– Hiv ei ole kadonnut, mutta meidän on tultava toimeen viruksen kanssa.

Tällä hetkellä koronavirusta vastaan on kehitteillä yli sata mahdollista rokotetta. Ryan kuitenkin huomautti, että on myös muita sairauksia – kuten tuhkarokko – joita ei ole saatu eliminoitua vaikka niitä vastaan on olemassa rokotteita.