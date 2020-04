EU:n selvitys: Moskova ja Peking hajottavat Eurooppaa valeuutisilla koronaviruksesta – "Voivat maksaa ihmishenkiä"

Hurjimmissa valeuutisissa on väitetty, ettei käsien peseminen auttaisi viruksen torjunnassa. Disinformaatioviesteissä on väitetty myös, että koronavirus olisi Yhdysvaltain bioase ja nykyaikaisen sodankäynnin väline.

Tuore EU:n valeuutisselvitys osoittaa, että Venäjä ja Kiina pyrkivät horjuttamaan Eurooppaa koronavirukseen liittyvillä valeuutisilla.

Selvityksen mukaan esimerkiksi Venäjä on julkaissut tammikuun jälkeen yli 150 valeuutiseksi luokiteltavaa uutista, joissa on muun muassa väitetty Euroopan unionin olevan romahduksen partaalla koronaviruksen leviämisen vuoksi.

Valeuutisissa on kerrottu maiden kansalaisille, kuinka EU toivottaa tervetulleeksi kaiken korona-avun ja asiantuntemuksen Venäjältä ja Kiinasta tai että Venäjä ja Kiina ovat ainoina maina tarjonneet apua Italialle. Uutisten mukaan EU ei ole auttanut lainkaan.

– Valeuutiset vahingoittavat meitä ja voivat maksaa ihmishenkiä, kommentoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen videoidussa kommentissaan tiistaina.

Valeuutisselvityksen on tehnyt East Stratcom. Se on pieni EU:n ulkosuhdehallinnon yhteydessä toimiva yksikkö, joka on erikoistunut EU:n toimintaa haittaavan disinformaation analysointiin.

Disinformaatiolla tarkoitetaan mediassa ja sosiaalisessa mediassa leviävää väärää tietoa.

Vaarallisia ohjeita ja absurdeja tarinoita

East Stratcomin raportti sisältää lukuisia esimerkkejä, miten valeuutisia muokkaamalla pyritään saamaan haluttu vaikutus eri kohdemaissa.

Esimerkiksi Länsi-Balkanin maiden väestölle syötetään salaliittoteorioita, että koronavirus on Yhdysvaltain bioase ja nykyaikaisen sodankäynnin väline.

East Stratcomin analyysissa arvioidaan, että tavoitteena on saada Länsi-Balkanin maat uskomaan, että EU kääntää niille selkänsä.

EU ilmoitti viime viikolla käynnistävänsä liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.

Afrikkaan suunnataan valeuutisia, joilla pyritään vihakampanjoihin sosiaalisia ja etnisiä ryhmiä kohtaan.

Suorastaan vaarallinen on East Stratcomin raportin kirjaama valeuutinen, jota on levitetty Facebookissa ja Twitterissä Saksassa. Sen mukaan käsien pesu ei auta koronaviruksen torjunnassa.

Suomen kanta on ollut jo pitkään se, että EU:n ja jäsenmaiden toimintaa haittaavan disinformaation torjuntaan pitää saada enemmän resursseja.