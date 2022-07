Euro heikkeni tasakurssiin dollarin kanssa

Euron kurssi heikkeni tiistaina tasoihin dollarin kanssa, heikoimmilleen sitten vuoden 2002 joulukuun. Pelko taantumasta euroalueella painaa euron kurssia. Päivän edetessä euro vahvistui uudelleen hiukan yli dollarin, mutta ero oli iltaan mennessä edelleen hyvin pieni.

Nordea totesi aamukatsauksessaan , että dollarin vahvistuminen voi saada lisävauhtia, jos Yhdysvalloissa keskiviikkona julkaistavat kesäkuun inflaatioluvut vahvistavat odotuksia uusista ohjauskoron nostoista.

Toukokuussa Yhdysvaltojen inflaatio ylsi ylimmilleen yli 40 vuoteen ja saavutti lukeman 8,6 prosenttia. Ennakko-odotus on, että inflaatio Yhdysvalloissa on kesäkuussa saavuttanut uuden 40-vuotisennätyksen ja kiihtynyt 8,8 prosenttiin, kertoi Financial Times .

Euro on heikentynyt dollariin nähden 15 prosenttia vuoden alusta. Euroopan keskuspankin on määrä nostaa ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä seuraavassa kokouksessaan ensi viikolla, mutta Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut korkojaan paljon nopeammin, mikä vahvistaa dollaria entisestään. Fedin odotetaan heinäkuun kokouksessaan nostavan korkoja taas 0,75 prosenttiyksiköllä, saman verran kuin kesäkuussa.

Euro oli vahvimmillaan dollariin nähden 2008

Euro on 2000-luvulla ollut vahvimmillaan suhteessa dollariin vuonna 2008, jolloin se lyhyen ajan hipoi 1,60 dollaria.

Nyt pelkona on, että euro jatkaa heikkenemistään, jos inflaatio pysyy korkeana, Venäjän kaasuviennin tyrehtymisen aiheuttama energiapula hidastaa talouskasvua ja euroalue ajautuu taantumaan.

Huoli siitä, että Venäjän kaasun toimitukset Nord Stream 1 -putken kautta eivät alakaan uudelleen huoltotauon jälkeen, herättävät markkinoilla lisää hermostuneisuutta. Maanantaina alkaneen huoltotauon pitäisi päättyä ensi viikon torstaina, 21. heinäkuuta.