Euron arvo alimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen – sähkön hinta hieman viime viikkoa maltillisempi

Helsingin pörssi avasi laskussa. Myös energiayhtiö Fortumin kurssi on miinuksella.

Euron arvo putosi aamulla alimmilleen 20 vuoteen. Valuutan kurssi oli ennen yhdeksää 0,7 prosentin laskussa, ja sen arvo oli 0,9884 USA:n dollaria. Arvo on alin sitten joulukuun 2002.

Pudotusta edelsi venäläisen energiajätti Gazpromin perjantain ilmoitus, että Venäjältä Saksaan kulkevaa Nord Stream 1 -kaasuputkea ei avata huollon jälkeen suunnitellusti. Euron kurssi on heikentynyt suhteessa dollariin vuoden alusta lähtien. Taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Maakaasun hinta ampaisi Euroopassa markkinoiden avattua nousuun. Keskeisenä mittarina pidetty hollantilainen TTF-futuurihinta nousi kolmellakymmenellä prosentilla 278 euroon megawattituntia kohti.

Helsingin pörssi avasi maanantaina laskusuunnassa. Yleisindeksi oli vielä ennen kahtatoista 1,6 prosenttia miinuksella. Samaan aikaan energiayhtiö Fortumin osake oli 4,69 prosentin laskussa.

Pörssisähkö halvempaa kuin viime viikolla

Sähkön pörssihinta oli aamulla kuitenkin viime viikkoa alemmalla tasolla. Korkeimmillaan se kävi yhdeksän aikaan, jolloin sähkön keskihinta oli 64,47 snt/kWh. Ennusteen mukaan sähkön hinta on tänään kalleimmillaan iltaseitsemän ja -kahdeksan aikaan, jolloin se maksaa keskimäärin 68,19 snt/kWh.

Viimeisen kuukauden sisään sähkön hinta kävi korkeimmillaan elokuun 8. päivä, jolloin se oli 106,78 snt/kWh

Sähkön hintaan voi vaikuttaa se, että hallitus on esittänyt eduskunnalle 10 miljardin euron valtuutusta, jonka pohjalta valtio voi myöntää energiayhtiöille lainoja ja takauksia. Kyseessä on viimesijainen rahoitusvaihtoehto kaatumisvaarassa oleville yhtiöille.

Samantapaisia toimia on tehty myös Ruotsissa, joka on ilmoittanut olevansa valmis tukemaan energiamarkkinoita tarjoamalla yhtiöille runsaan 20 miljardin euron suuruista rahoitusta. Ruotsin valtiopäivien on määrä äänestää paketista tänään.

Saksan hallitus puolestaan päätti sunnuntaina uudesta 65 miljardin euron paketista kotitalouksien tukemiseksi. Se sisältää muun muassa miljoonille eläkeläisille maksettavan kertaluonteisen 300 euron tuen energiakulujen kattamiseen.