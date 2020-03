Euroopan keskuspankki aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, ohjelma kestää ainakin vuoden loppuun

Euroopan keskuspankki (EKP) aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, kertoo pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto.

Pankki alkaa ostaa markkinoilta sekä yksityisen että julkisen sektorin lainoja. Ohjelma kestää siihen saakka, kunnes koronaviruspandemia on ohi, mutta vähintään vuoden loppuun asti.

Neuvosto ilmoitti toimista keskiviikkona järjestetyn ylimääräisen puhelinkokouksen jälkeen.

Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut valtavan ulkoisen shokin talouteen. EKP:n pyrkimyksenä on vaimentaa vakavia riskejä, joita euroalueeseen kohdistuu koronaviruspandemian vuoksi.

– Rahapolitiikasta päättävä neuvosto on sitoutunut tukemaan kaikkia euroalueen kansalaisia tämän erittäin haastavan ajanjakson läpi, EKP kirjoittaa tiedotteessaan.

Pankki kertoo pitävänsä huolta siitä, että kaikki taloussektorit voivat hyötyä tukitoimista. Tämä pätee tasapuolisesti perheisiin, yrityksiin, pankkeihin ja hallituksiin, tiedotteessa sanotaan.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde kirjoitti Twitterissä, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia.

– Sitoutumisellamme euroon ei ole rajoja. Olemme päättäneet käyttää kaikkien keinojemme koko potentiaalin, valtuuksiemme rajoissa, Lagarde kirjoitti.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR

— Christine Lagarde (@Lagarde) March 18, 2020