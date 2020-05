Euroopan maat purkavat vähitellen ja varovasti koronavirusrajoituksia

Euroopan maat yrittävät selvittää tietään ulos pandemiasta. Koronaviruskevät on kääntymässä koronakesäksi, jolloin tautia ei ole kukistettu, mutta sen kanssa opetellaan elämään.

Slovakia

Slovakiassa on Euroopassa kolmanneksi vähiten tartuntoja asukaslukuun suhteutettuna. Se määräsi tiukat rajoitukset ennen kuin maassa oli todettu yhtäkään tartuntaa. Maassa on 27 sairastunutta sataa tuhatta asukasta kohti, kun Suomessa heitä on 115.

Slovakialaiset saavat elää vapaasti kahden viikon päästä, lupasi pääministeri Igor Matovic tällä viikolla, kertoi Reuters.

Rajoitustoimia uskalletaan purkaa, sillä uusia sairaustapauksia on todettu huhtikuun lopusta lähtien alle kymmenen päivässä. Slovakiassa ostoskeskukset, elokuvateatterit ja teatterit avautuvat keskiviikkona. Sadan ihmisen kokoontumiset on sallittu, kunhan hygieniasta huolehditaan.

Torstaista lähtien slovakialaiset saavat matkustaa vuorokaudeksi kahdeksaan lähivaltioon ilman, että joutuisivat palattuaan karanteeniin.

Hengityssuojainmääräyksestä ulkona luovutaan, mutta ihmisten pitää pysyä viiden metrin päässä toisistaan. Päiväkodit ja alakoulut avataan kesäkuun alussa, ja niihin meneminen on vapaaehtoista.

– Monet maat ottivat käyttöön samat toimenpiteet, mutta se oli myöhäistä, sillä tauti oli jo päässyt leviämään, kommentoi epidemiologi Alexandra Brazinova Bratislavan Comenius-yliopistosta Slovakian tilannetta.

Puola

Naapurimaa Puola suunnittelee avaavansa rajat kesäkuun puolivälissä ja luopuvansa kaikista rajoituksista heinäkuun alkuun mennessä, kertoo Reuters.

Puola alkoi purkaa rajoituksia toukokuun alussa. Tällä hetkellä hengityssuojaimien käyttäminen on pakollista.

Ostoskeskukset on avattu, kuten myös päiväkodit niille lapsille, joiden vanhempien työssäkäynti on välttämätöntä. Museot ja muut kulttuurikohteet avautuivat tällä viikolla.

Puolassa suurin osa viime aikoina todetuista tartunnoista on hiilikaivostyöntekijöillä maan eteläosassa Silesian alueella.

Italia

Italia salli tällä viikolla baarien ja ravintoloiden avaamisen, kunhan niiden asiakasmäärää rajoitetaan, kertoi BBC. Pöydät on sijoitettu etäälle toisistaan. Myös kampaamot, museot ja kirjastot aukeavat.

Urheilujoukkueet saavat alkaa harjoitella ryhmissä ja kirkko voi pitää messuja, kun ihmiset huolehtivat etäisyydestä ja käyttävät kasvomaskeja. Hautajaisiin saa osallistua 15 ihmistä ja tilaisuudet suositellaan vietettävän ulkona.

Koulut pysyvät kuitenkin kiinni syyskuulle.

Italialaisten liikkuminen vapautuu vähitellen kesäkuussa. Maaliskuussa määrättyjen rajoitusten mukaan ihmiset eivät saaneet poistua 200 metriä kauemmaksi kodistaan. Nyt sukulaisten luona vierailu on sallittu. Maan sisällä matkustaminen ja Italiasta poistuminen vapautuu 3. kesäkuuta.

Baltia

Viro, Latvia ja Liettua sallivat vapaan liikkumisen ensimmäisinä Euroopassa, mutta ainoastaan keskenään.

Maiden kansalaiset ovat 15. toukokuuta lähtien saaneet matkustaa Baltian maissa, jos he eivät ole käyneet kahteen viikkoon maiden ulkopuolella ja ovat terveitä.

Muista maista palaavien tulee yhä eristää itsensä kahdeksi viikoksi.

Saksa

Saksa on jo luopunut rajatarkastuksista Itävallan, Ranskan, Sveitsin ja Luxemburgin rajoilla ja avaa rajansa kokonaan kesäkuun puolivälissä.

Saksassa rajoitusten purkamisesta päättävät 16 osavaltiota itsenäisesti. Liittokansleri Angela Merkel on muistuttanut niitä rajoitusten paikallisesta palauttamisesta, jos infektiot lähtevät nousuun.

Kaupat ovat auki, ja niiden asiakkaiden pitää huolehtia etäisyyden säilyttämisestä ja hygieniasta. Koulut ovat avautuneet nuorimmille, ja loputkin koulut avautuvat kesän aikana.

Kyläily on sallittu kahden kodin välillä. Festivaalit ja muut suuret yleisötapahtumat on peruttu elokuun loppuun saakka.

Ranska

Ranska on jaettu kahteen vyöhykeeseen tartuntatilanteen vakavuuden mukaan. Tiistaina noin kolmasosa Ranskasta maan koillisosassa kuuluin punaiseen vyöhykkeeseen, loput vihreään, jossa rajoitukset ovat löyhemmät.

Esimerkiksi yläkoulut pysyvät punaisella vyöhykkeellä kiinni, vaikka ne avattiin muualla tällä viikolla. Lukioiden avaamisesta päätetään kuun lopussa. Alakoulut ja päiväkodit avautuivat jo aikaisemmin, ja niissä ryhmien kokoa on rajoitettu.

Ranskalaiset saivat viikko sitten luvan liikkua ulkona ilman tulostettuja lupalappuja. Myös autolla matkustaminen sadan kilometrin säteellä kodista on sallittu. Pidemmille matkoilla tarvitaan yhä paperinen tosite, kuten myös ruuhka-aikaan liikkumiselle Pariisissa.

Baarit ja ravintolat pysyvät kiinni, mutta kaupat on avattu. Ihmiset saavat kokoontua enimmillään kymmenen hengen ryhmissä.

Kreikka

Kreikassa kahvilat ja ravintolat avautuvat kesäkuun alussa, kuten Suomessakin. Asiakkaat sijoitetaan ulos ja varoetäisyyden päähän toisistaan.

Turismista elävä Kreikka haluaisi avata maan ulkomaalaisille kesällä, ja tieteilijät yrittävät luoda pelisääntöjä, joita noudattamalla se onnistuisi. Rannoille meno on ollut sallittu kahden viikon ajan.

Kirkot avasivat ovensa toukokuun alussa yksittäsille kävijöille, ja jumalanpalvelukset käynnistyivät sunnuntaina.

Kaupat ovat auki, ja ostoskeskukset saavat avautua kesäkuun alussa. Koulut ovat auki vain vanhimmille oppilaille, jotka käyvät kouluissa eri vuoroissa.

Tanska

Tanska määräsi rajoitukset Euroopassa ensimmäisenä ja aloitti niiden purkamisen jo huhtikuun puolivälissä. Maan rajat ovat yhä kiinni.

Tanskalaiset ovat voineet käydä siitä lähtien kampaamoissa ja hierojalla. Loputkin koulut avautuivat tällä viikolla, kuten myös kahvilat, ravintolat ja kirjastot.

Ihmiset saavat tavata toisiaan korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä.

Seuraavan kerran rajoituksia höllennetään 8. kesäkuuta, jolloin museot ja elokuvateatterit avautuvat. Yökerhojen ja uimahallien on tarkoitus aloittaa toimintansa elokuussa.

Espanja

Espanja purkaa rajoituksia kahden viikon välein, mutta rajoituksista luopuminen ei kata koko maata. Esimerkiksi Madridissa ja Barcelonassa kiellot ovat voimassa.

Espanjassa oluen on voinut tilata ja nauttia ulkotiloissa jo viikon ajan, mutta baarit ja ravintolat avautuvat vasta 10. kesäkuuta. Ne saavat palvella kerralla puolta normaalista asiakasmäärästä. Kirkoissa ja moskeijoissa on voinut käydä viikon ajan.

Italian tavoin myös Espanjassa koulut ovat kiinni syyskuuhun saakka. Ainoastaan vanhimmat oppilaat pääsevät tekemään loppukokeensa. Päiväkodit avautuvat kesäkuun lopussa välttämättömien alojen työntekijöiden lapsille ja heinäkuun lopussa kaikille.

Ihmiset saavat aloittaa kyläilyn 8. kesäkuuta. Kesäkuun lopussa sallitaan matkustaminen 20 kilometrin päähän kodista.

Häitä ja muita perhejuhlia saa alkaa viettää 20. heinäkuuta lähtien, mutta vain lähipiirin kesken.