Eurooppaministeri Tuppurainen Unkarin myllykirjeestä suomalaistutkijalle: "Lähestymisyrityksillä ei pidä yrittää kaventaa akateemista vapautta"

Lännen Median tietojen mukaan paimenkirjeitä on lähetetty Unkaria kritisoineille myös muualla Euroopassa. Kirjeen saanut yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta uskoo, että kampanjassa pyritään hiljentämään kriittisiä ääniä.

Unkarin hallitus on kehottanut maata diktatuuriksi kutsunutta valtio-opin yliopistolehtoria Heino Nyyssöstä pyytämään anteeksi kirjoituksiaan.

Unkaria pitkään seurannut Nyyssönen sai torstaina kirjeen sähköpostilla Unkarin Suomen-suurlähetystöltä. Kirjeen on allekirjoittanut Unkarin hallituksen viestintäpäällikkö ja kansainvälisistä suhteista vastaava valtiosihteeri Zoltán Kovács.

– Luen tämän painostukseksi. Kirjeessä vaaditaan anteeksipyyntöä. Siinä koetetaan suitsia, että on olemassa jokin oikea totuus asiasta, Nyyssönen sanoo.

– Kaikki tämä on osa kampanjaa, jolla nähdäkseni pyritään hiljentämään kriittisiä ääniä ja tutkijoita.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi asiaa Lännen Medialle tekstiviestillä.

– Pidän tutkijoiden akateemista vapautta erittäin tärkeänä. Yleisesti ottaen tutkijoiden lähestymisyrityksillä ei pidä yrittää tätä vapautta kaventaa, Tuppurainen toteaa.

Nyyssönen on saanut tietää, että laajassa kampanjassa kirjeitä on tullut myös muille Suomeen. Lännen Median tietojen mukaan vastaavia ohjauskirjeitä on lähetetty useille Unkarin hallintoa kriittisesti kommentoineille tahoille ympäri Eurooppaa.

– Kampanja voi olla jopa maailmanlaajuinen. Emme ole erityistapauksia, Nyyssönen sanoo.

”Epätavallista diplomaattista toimintaa”

Unkarin Suomen-suurlähettiläs György Urkuti ei halunnut kommentoida asiaa Lännen Medialle.

Suurlähetystön lähettämän kirjeen allekirjoittanut Zoltán Kovács kirjoitti, että Nyyssönen olisi velkaa anteeksipyynnön Unkarin hallitukselle, sen kansalaisille ja Nyyssösen omalle yleisölle ”perusteettomista väitteistä” ja ”harhaanjohtamisesta”, koska hän on arvioinut Unkaria diktatuurina.

Nyyssösen mielestä tutkijoille lähetettävät paimenkirjeet ovat hyvin epätavallista diplomaattista toimintaa.

– En tällaista vain niele, että diktatuuria ei saisi sanoa. Siitä on pidätetty Unkarissa ihmisiä. Maalis-huhtikuun taitteessa laadittu laki mahdollisti sen, että siitä voi saada viisi vuotta vankeutta, Nyyssönen toteaa.

– Unkarilainen diplomatia valittaa, miksi Unkari on aina negatiivisesti julkisuudessa. Voiko tällaista kirjettä pitää positiivisena?

Poikkeusvaltuuksien poistumisesta spekulaatiota

Maaliskuun lopussa Unkarin hallitus antoi pääministeri Viktor Orbánille oikeudet hallita asetuksilla määräämättömän ajan koronakriisin takia. Poikkeustilan aikana Unkarissa ei voi järjestää vaaleja.

Silloin Nyyssönen mainitsi Suomen Kuvalehdessä julkaistussa puheenvuorossaan, että Unkari näyttää diktatuurilta.

– Parlamentti on kuitenkin kokoontunut, mutta laki laadittiin nimenomaan sitä varten, jos tulevaisuudessa parlamentti ei kokoontuisi. Mielestäni on ollut aika selvää, että ei virheellisten tietojen syynä ole länsimainen media vaan Unkarin oma parlamentti, Nyyssönen sanoo.

Tällä viikolla Unkarissa on annettu lakiesitys siitä, että poikkeusvaltuudet poistuisivat 20. kesäkuuta.

– Samaan aikaan on spekulaatiota siitä, mitkä kaikki lait jäävät. Yksi tulkinta on se, että Orbán antautuu osassa jotta hän pääsisi taas eteenpäin. Olen tulkinnut tätä leninistisenä, että pitää mennä yksi askel taakse jotta pääsee kaksi eteen.

Myös meppi ja toinen tutkija saaneet kirjeen

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kertoi Helsingin Sanomille, että hän on saanut Zoltán Kovácsilta kirjeen, jossa kehotetaan pyytämään anteeksi Unkarin arvostelua.

Kirjeen mukaan Sarvamaan tulisi pyytää anteeksi sitä, että hän arvosteli Unkaria hätätilalain käyttöönotosta pandemian vuoksi.

– Unkarin toimintaa kuvaa parhaiten sana vastenmielinen, Sarvamaa sanoi HS:n mukaan.

Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta kertoi Twitterissä saaneensa vastaavan kirjeen, jonka oli allekirjoittanut Unkarin suurlähettiläs.

Juttua päivitetty 29.5. kello 21.05: Lisätty tieto muista kirjeen saajista.