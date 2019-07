Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen Unkarin median lokakampanjasta: “Kirjoitukset eivät vaikuta Suomen linjaan”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vakuuttaa, että EU:n puheenjohtajamaana toimiva Suomi pitää kiinni tavoitteesta kytkeä EU-tukien maksaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Suomi on viime päivinä joutunut Unkarin hallintoa lähellä olevan median hampaisiin. Tuppuraisen mukaan Suomea kohtaan Unkarissa esitetylle arvostelulle ei ole perusteita.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo Suomen pitävän kiinni EU-tukien kytkemisestä oikeusvaltioperiaatteeseen Unkarin mediassa virinneestä Suomi-kritiikistä huolimatta. EU:n puheenjohtajamaana toimiva Suomi on joutunut varsinkin Unkarin valtapuoletta Fideszia lähellä olevan median hampaisiin.

– Kirjoitukset eivät vaikuta Suomen linjaan puheenjohtajamaana. Neuvottelut ehdollisuuden luomisesta EU-varojen vastaanottamisen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen välille jatkuvat. Tavoitteena on saada aikaan tehokas mekanismi, jossa EU:n rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, Tuppurainen kertoo Lännen Medialle.

Pääministeri Viktor Orbánin edustamaa Fideszia lähellä oleva Origo-uutissivusto on viime aikoina julkaissut kriittisiä juttuja Suomen media- ja oikeusjärjestelmästä. Artikkeleiden mukaan Suomesta muun muassa puuttuu perustuslaillinen oikeusjärjestelmä, minkä lisäksi mediakenttä on keskittynyt harvojen toimijoiden käsiin. EU on arvostellut Unkaria juuri oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta ja sananvapauden rajoittamisesta.

Unkarin Suomen-suurlähetystö reagoi tilanteeseen toteamalla Facebook-sivuillaan, etteivät Origon kirjoitukset edusta hallituksen virallista linjaa.

Tämän jälkeen Unkarin hallituksen valtiosihteeri kuitenkin julkaisi Suomi-kriittisen blogikirjoituksen.

Unkarin harjoittamassa Suomi-kritiikissä on arvioiden mukaan kyse siitä, että Unkari haluaa vaikuttaa suunnitelmiin kytkeä EU-tukien jakoperusteet unionin sääntöjen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. EU-tukia on pidetty tärkeinä Unkarin kaltaiselle taloudelle, vaikka Unkari on itse halunnut välittää mielikuvaa, ettei se ole niistä riippuvainen.

Eurooppaministeri Tuppurainen ei niele Suomea kohtaan esitettyä arvostelua.

– Suomessa on hyvä ja riippumaton oikeusjärjestelmä. Neuvoston puheenjohtajana Suomi toimii sen hyväksi, että EU:n oikeusvaltiovälineitä vahvistetaan ja kehitetään, Tuppurainen muotoilee.

EU:n jäsenmaissa on kannettu huolta Unkarin lisäksi etenkin Puolan ja Romanian tilanteesta. Romania toimi EU:n puheenjohtajana Suomea ennen.

Suomea on arvosteltu aiemminkin

Suomi on joutunut unkarilaisen median hampaisiin jo ennen puheenjohtajuuttaan aiemmin tänä vuonna. Silloinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) joutui alkuvuonna ankaran arvostelun kohteeksi Unkarin yleisradion puhekanavan ajankohtaislähetyksessä. Sipilä nostettiin lähetyksessä esimerkiksi eurooppalaisesta poliitikosta, joka “hyysää” raiskauksiin syyllistyneitä maahanmuuttajia ja ”sylkee omaa kansaansa päin naamaa”.

Taustalla oli pääministerin uudenvuodentervehdys, jossa Sipilä kehotti kansalaisia pidättäytymään vihapuheista ja omankädenoikeudesta. Kannanotto liittyi Oulussa käynnissä olleeseen poliisitutkintaan, jossa selvitettiin useita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ja jossa kaikki epäillyt olivat ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Suomen Unkarin-suurlähetystö puuttui Unkarin median tulkintoihin toimittamalla tiedotusvälineille unkarinkieliset käännökset Sipilän puheesta. Lisäksi suurlähetystö jakoi käännetyn puheen verkkosivullaan ja Facebookissa.

Tuppurainen ei kommentoi, aikooko Suomi reagoida viime päivien lokakampanjaan.