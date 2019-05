Eurovaalitentissä pelättiin puolin ja toisin toisten olevan “hyödyllisiä idiootteja” – esillä oli niin Venäjä kuin maahanmuutto

Kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajat kohtasivat keskiviikkona Mtv3:n vaalitentissä.

Eurovaalitentissä puhuttiin pitkään niin ehdokasasettelusta, oikeisto-populistien mahdollisesta suosion kasvusta kuin maahanmuutosta.

Ehdokasasettelussa puhuttivat ehdokkaat, jotka eivät aio ottaa paikkaa vastaan. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolusti puolueensa ehdokasta Merja Kyllöstä sillä, että Kyllösen perhetilanne on hiljattain muuttunut siten, ettei hän voi työskennellä Brysselissä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli muiden kritiikin kohteena siitä, että Perussuomalaiset aikoo tehdä yhteistyötä ensi kaudella yhteistyötä Venäjä-mielisten puolueiden kesken.

Perussuomalaisia ei kukaan väittänyt Venäjä-mieliseksi, mutta yhteistyökuviot huolestuttivat muita puoluejohtajia. Perussuomalaisten pelättiin olevan “hyödyllisiä idiootteja” esimerkiksi Venäjän vaikutusyrityksille ja heikentävän EU:n yhtenäisyyttä.

– Näissä muissa oikeisto-populistipuolueissa on ollut myös muun muassa antisemitismiä. Ääni Perussuomalaisille on ääni epämääräisille voimille, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah (kd.) sanoi.

Halla-aho käänsi keskustelun maahanmuuttoon.

– Maahanmuutto Lähi-idästä ja Afrikasta on uhka Euroopan yhtenäisyydelle. Vihervasemmiston naiivi suhtautuminen maahanmuuttoon on tehnyt pikemminkin heistä hyödyllisiä idiootteja, Halla-aho sanoi.

Maahanmuuton ratkaisuksi kaavailtiin keskustelussa kiintiöpakolaismäärien kasvattamista ja erityisesti Afrikan maiden elinolojen auttamista.

Halla-aho halusi käännyttää Välimeren yli tulevia siirtolaisveneitä takaisin lähtösatamiinsa samoin kuin Australia on tehnyt omilla merialueillaan.

Kaikki puoluejohtajat halusivat unionin olevan tulevaisuudessa energiaomavaraisempi, jotta jäsenmaat eivät olisi riippuvaisia esimerkiksi Venäjän maakaasusta. Tilalle haluttiin erityisesti uusiutuvaa energiaa.

Hallitusneuvottelutkin esillä

Myös Mtv3:n vaalitentti aloitettiin ajankohtaisella katsauksella käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin.

Neuvotteluissa olevien puolueiden eli Sdp:n, keskustan, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n puheenjohtajat korostivat, että neuvottelut ovat kesken. Konkreettisia yksityiskohtia ei kerrottu.

Lisää rahaa voi olla tulossa ainakin ratahankkeisiin koulutukseen ja tutkimukseen.

– Liikkumavaraa taloudessa ei kuitenkaan ole hirveästi. Kriisiä neuvotteluissa ei ole. Katsotaan, mitä neuvotteluissa saadaan aikaan, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi.

Oppositioon menossa olevien puolueiden pomot olivat huolissaan mahdollisesti liian suuriksi paisuvista menoista.

– Talous on perusta ihmisten tarvitsemille palveluille. Se on hyvä, että neuvotteluissa on nyt törmätty talouden raameihin ja puolueet joutuvat luopumaan vaalilupauksistaan. Valtion yksityistämisohjelman kautta voidaan rahoittaa kyllä ratahankkeita, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui.

Vasemmistoliiton Andersson ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne naureskelivat Orpon sanavalinnalle yksityistämisohjelmasta ja sanoivat, ettei valtiota olla nyt yksityistämässä.

Tentin loppupuolella käytiin läpi EU:n jäsenmaksua, joka on yhtä suomalaista kohti noin 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu voi kasvaa, jos Brexit toteutuu eikä EU:n menoja onnistuta pienentämään.

Puoluejohtajat halusivat EU:n jatkossa olevan yhtenäisempi poliittinen voima, jotta se voi vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja turvallisuusuhkien torjuntaan.