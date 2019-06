Fantasiakirjailija Jessica Townsend tunsi olevansa Australiassa kaikesta sivussa – ihastui Lontoon metroon ja kehitti kirjoihinsa salaperäisen “seittilinjan”

Uusiksi Harry Pottereiksi kutsutun Nevermoor-kirjasarjan kirjoittaja hullaantui Lontoosta, joka oli esikuvana fantasiakaupungille. Lontoossa oli ensinnäkin metro ja se on paikka, missä kaikki on mahdollista ja missä on myös vaaran tuntua. Tapasimme iloisen ja avoimen Jessica Townsendin Helsingissä.