Finnair kiertää yhä Irakin ja Iranin ilmatilan – Lentoaika Dubaihin pitenee kiertoreitin vuoksi

Finnair pitää toistaiseksi voimassa keskiviikkona tekemänsä päätöksen kiertää Iranin ja Irakin ilmatila. Maiden kautta lentämistä on pidetty vaarallisena Yhdysvaltain ja Iranin jännitteiden kasvettua. Iran myönsi lauantaina, että se ampui vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen.

Finnair pitää toistaiseksi voimassa päätöksensä kiertää Irakin ja Iranin ilmatila Dubain-lennoillaan. Finnairin viestinnästä kerrottiin sunnuntaina, että päätökseen ei ole odotettavissa muutoksia ainakaan viikonlopun aikana.

Finnair kertoi keskiviikkona muuttavansa Dubain-lentojensa reittiä Iranin ilmaiskujen vuoksi. Finnair tiedotti lentävänsä lähiajat Saudi-Arabian ilmatilan kautta kiertääkseen vaarallisiksi muuttuneet Iranin ja Irakin ilma-alueet. Finnair lentää Dubaihin ja sieltä takaisin kuusi kertaa viikossa.

Lentoreitin muutos on pidentänyt lentoaikaa. Matka-ajan pidentyminen riippuu konetyypistä. Enimmillään pidennys on noin kaksi tuntia silloin, jos kyse on konetyypistä, joka vaatii välitankkauksen.

Finnair ei tällä hetkellä operoi muita reittejä, jotka kulkisivat Irakin tai Iranin ilmatilan kautta.

Myös monet kansainväliset lentoyhtiöt ovat muuttaneet konfliktin takia lentoreittejään. Yhdysvalloissa kansainvälinen ilmailuhallinto on niin ikään kieltänyt kaupallisia lentoyhtiöitä lentämästä Iranin, Irakin ja Persianlahden ilmatilassa.

Iran ampui ukrainalaisen matkustajakoneen alas

Tilanne Lähi-idässä kiristyi äärimmilleen Iranin tehtyä keskiviikon vastaisena yötä ohjusiskun kahteen Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan Irakissa. Iskut olivat kosto Yhdysvaltojen aiemmasta ohjusiskusta, jossa sai surmansa muun muassa vaikutusvaltainen iranilaiskenraali Qassim Suleimani.

Keskiviikkona iranilaisten ohjus osui lisäksi ukrainalaiseen matkustajakoneeseen, joka putosi pääkaupunki Teheranin alueelle. Turmassa sai surmansa 176 ihmistä. Matkustajista suurin osa oli iranilaisia ja kanadalaisia, mutta joukossa oli myös muiden muassa Ruotsin, Ukrainan ja Saksan kansalaisia.

Iran väitti kolmen päivän ajan, että koneen putoamisen syynä olisi ollut tekninen vika. Lauantaina Iran kuitenkin myönsi ampuneensa konetta ohjuksella vahingossa ja pahoitteli tekoaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut Iranilta vahingonkorvauksia koneen pudottamisesta. Iranissa on puolestaan osoitettu mieltä maan hallintoa vastaan. Uusia iskuja Yhdysvaltojen ja Iranin kesken ei ole viime päivinä ollut ja akuutin kriisin on arvioitu laukeavan, vaikka jännitteet maiden välillä pysyvät.