Finnair on perunut lentovarauksia Lontoon-reitillä sunnuntaille saakka

Finnair on perunut asiakkaidensa varauksia Lontoosta Helsinkiin suuntautuvilla lennoilla sunnuntaihin saakka, kerrottiin Finnairin viestinnästä torstaina. Yhtiö on joutunut vähentämään matkustajiensa määrää päivittäin noin sadalla matkustajalla Heathrow’n lentoaseman henkilöstöpulan takia. Peruutuksia on ainoastaan Lontoosta lähtevillä lennoilla.

Tilanne jatkunee näillä näkymin sunnuntaihin saakka, mutta on vielä epäselvää, rajoitetaanko matkustajamääriä senkin jälkeen. Lontoosta Helsinkiin tulevia lentoja ei pysty ostamaan syyskuun 11. päivään saakka, viestinnästä kerrottiin.

Finnair pyrkii järjestämään matkustajillensa uudet lennot, mutta tilanteen kuvaillaan olevan haastava, koska matkustajien määrän rajoittaminen koskee myös muita lentoyhtiöitä.