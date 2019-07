Finnairin koneessa Frankfurtista Helsinkiin ilmeni lennon aikana nokkatelineen vika – aiheutti suurhälytyksen, mutta kone laskeutui onnistuneesti

Helsinki-Vantaalla oli suurhälytys myöhään keskiviikkoiltana. Finnairin koneessa oli 166 matkustajaa plus miehistö, ja kone laskeutui onnistuneesti. Kone on mennyt nyt selvitykseen ja huoltoon, minkä jälkeen tiedetään lisää, mistä on ollut kyse.