Fortumin tytäryhtiölle Uniperille 12 miljardin euron nettotappio

Yhtiön toimitusjohtaja korostaa, että Uniperilla on ollut kuukausien ajan keskeinen rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa, mikä on johtanut jättitappioihin.

Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin tammi-kesäkuun nettotulos jäi yli 12 miljardia euroa tappiolle, kun vuosi sitten tappio oli 20 miljoonaa euroa. Yhtiön oikaistu liikevoitto putosi alkuvuonna lähes 564 miljoonaa euroa tappiolle, kun vuosi sitten voittoa kertyi 580 miljoonaa euroa.

Uniperin mukaan yli puolet 12 miljardin euron kansainvälisen IFRS-kirjanpitosäännöstön mukaisesta nettotappiosta liittyy odotettuihin tuleviin kaasurajoitusten vaikutuksiin. Loput ovat muun muassa Nord Stream 2 -kaasuputkea ja Venäjän voimaloita koskevia alaskirjauksia.

Yhtiön toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach korostaa, että Uniperilla on kuukausien ajan ollut merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa. Tämä on Maubachin mukaan johtanut miljardien eurojen tappioihin.

“Venäjä ei ole luotettava kaasuntoimittaja”

Taustalla on Venäjän kaasutoimitusten jyrkkä vähentyminen. Maubachin mukaan Uniper on saanut venäläiseltä Gazpromilta vain 20 prosenttia tilaamastaan kaasusta. Venäjän pantatessa toimituksiaan kaasun markkinahinta on noussut räjähdysmäisesti.

– Venäjä ei ole luotettava kaasuntoimittaja, Maubach sanoi Uniperin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Venäläisen kaasun puuttuessa Uniper on joutunut myymään muualta kalliilla hankkimaansa kaasua suurella tappiolla.

Maubach kertoo, että Uniper tutkii mahdollisuuksia nostaa oikeusjuttu Gazpromia vastaan. Hän huomauttaa, että Gazpromilla olisi mahdollisuus hankkia kaasua spot-markkinoilta täyttääkseen sitoumuksensa Uniperia kohtaan.

Gazprom vetoaa teknisiin ongelmiin kaasutoimituksissaan.

Maubachin mukaan Wilhelmshaveniin rakennettava LNG-terminaali on nyt yhtiölle yksi tärkeimmistä prioriteeteista. LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla voidaan korvata venäläistä maakaasua. Toimitusjohtaja kertoo, että Uniper käy neuvotteluja monien tahojen kanssa LNG-toimituksista.

Vakauttamispaketista odotetaan helpotusta

Heinäkuussa Fortum solmi Saksan valtion kanssa vakauttamispaketin, jonka myötä Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden ja Fortumin osuus yrityksessä laskee 56 prosenttiin.

Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan yhtiötä miljardien suuruisella rahoituksella. Lisäksi Uniper on saamassa luvan siirtää 90 prosenttia kaasun ostohinnasta asiakkaidensa maksettavaksi viimeistään lokakuun alussa.

Toimitusjohtaja Maubach arvioi, että paketin avulla estetään ketjureaktio, joka olisi saanut aikaan vielä enemmän vahinkoa. Hänen mukaansa Uniperin tärkein prioriteetti on nyt panna vakauttamispaketti nopeasti täytäntöön.

Osakkeenomistajajille miljardimenetykset

Tiedotustilaisuudessa Maubachilta kysyttiin, tekeekö Fortum tarpeeksi helpottaakseen Uniperin ahdinkoa. Toimitusjohtaja muistutti Fortumin alkuvuonna myöntämästä kahdeksan miljardin euron tukipaketista.

Maubach huomautti myös, että Uniperin osakkeenomistajille on syntynyt miljardimenetyksiä, kun yhtiön arvosta on sulanut yli 80 prosenttia eikä tavanomaisia osinkoja ole kyetty maksamaan.

Uniperin osakekurssi oli keskiviikkona iltapäivällä lähes seitsemän prosentin laskussa Frankfurtin pörssissä.

Fortum kertoo osavuosituloksestaan 25. elokuuta. Tuolloin saadaan lisätietoa Uniperin vaikutuksesta suomalaisyhtiön tulokseen.