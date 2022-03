Frankfurter Allgemeine Zeitung -artikkeli: Jumalan ja kranaattien avulla – Venäjän ortodoksisella kirkolla ja sen Putin-mielisellä johtajalla patriarkka Kirillillä on olennainen rooli myös Ukrainan sodassa

Yli 7 000 venäläistä tiedeyhteisön jäsentä on tuominnut Venäjän presidentti Vladimir Putinin hyökkäyksen Ukrainaan. Sodanvastaisessa vetoomuksessaan tieteenharjoittajat kritisoivat kotimaataan sotilaallisesta aggressiosta ja leimaavat sen ”roistovaltioksi”. Maansa Moskovassa istuvaa johtoa he syyttävät todellisuudesta irtautuneista fantasioista, joissa haikaillaan menneisiin aikoihin. Kritiikin kohteena on paitsi itsevaltiaan imperialistinen käytös, myös Venäjän politiikassa viime vuosikymmeninä vahvistunut suuntaus käyttää uskontoa politiikan keppihevosena....

