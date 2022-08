FT: EU:n ulkoministerit kokoustavat ensi viikolla Venäjän viisumirajoitteista

Euroopan unionin ulkoministerit aikovat tiistaina epävirallisessa kokouksessaan tukea EU:n ja Venäjän välisen viisumihelpotussopimuksen jäädyttämistä, Financial Times-lehti kertoi sunnuntaina. Sopimuksen jäädyttäminen tarkoittaisi venäläisille lisää paperisotaa, kalliimpia hintoja ja huomattavasti pidempiä odotusaikoja. Lehden mukaan tarkoituksena on rajoittaa venäläisille myönnettyjä matkustuslupia, koska osa itäisen Euroopan maista on uhannut sulkea omat rajansa kaikilta venäläisiltä turisteilta. Esimerkiksi Puola ja Tshekki...