FT: Turkki esti Naton liittymiskeskustelut Ruotsin ja Suomen kanssa

Turkki on estänyt Naton alkuperäisen päätöksen käsitellä Suomen ja Ruotsin pyyntöä liittyä puolustusliittoon laittaen epäilyksen alaisiksi toiveet maiden nopeasta liittymisestä, kertoo Financial Times . Nato-suurlähettiläät tapasivat keskiviikkona tavoitteenaan avata liittymiskeskustelut samana päivänä, kun Suomi ja Ruotsi jättivät hakemuksensa, mutta Turkki esti lehden lähteen mukaan kaiken äänestyksen asiasta. Financial Timesin mukaan lykkäys herättää epäilyksiä siitä, että...

