G7-maiden johtajien on määrä käsitellä Afganistanin tilannetta kokouksessaan – Bidenilta odotetaan päätöstä Afganistanin evakuointien mahdollisesta pitkittämisestä

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin odotetaan tekevän päätös Afganistanista tehtyjen evakuointien mahdollisesta pitkittämisestä lähipäivinä. Presidentti on alun perin asettanut yhdysvaltalaisjoukkojen Afganistanista vetäytymisen takarajan elokuun 31. päivään.

Uutistoimisto Reuters kertoi hallintolähteeseensä viitaten, että päätös voi tulla jo tiistain aikana.

Britannia, Ranska ja Saksa haluavat jatkaa Kabulin lentokentän aukioloa elokuun lopun jälkeenkin. Näistä Britannia ilmoitti maanantaina, että se aikoo kehottaa G7-maiden johtajien kokouksessa Bidenia pitämään yhdysvaltalaisjoukkoja Kabulin lentokentällä vielä takarajaksi asetetun elokuun lopun jälkeenkin.

G7-maiden johtajien on määrä käsitellä Afganistanin tilannetta etäyhteyksin järjestettävässä kokouksessaan tiistaina.

Suomen aikaa iltakymmeneen mennessä Yhdysvallat oli edellisen 12 tunnin aikana evakuoinut Hamid Karzain kansainväliseltä lentokentältä noin 10 900 ihmistä. Kaikkiaan yhdysvaltalaislennoilla on viety Afganistanista heinäkuusta lähtien 53 000 ihmistä.

Näistä 48 000 on evakuoitu sen jälkeen, kun ilmasiltaoperaatiot kiihtyivät Talebanin marssittua pääkaupunki Kabuliin kuun puolivälissä.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan kaikkiaan kolme Afganistanista pakenevaa naista on synnyttänyt Yhdysvaltain sotilaskoneissa evakuoinnin aikana. Näistä yhdestä oli kerrottu jo aiemmin tviitissä.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21.



Synnytyksistä kertoi maanantaina kenraali Stephen Lyons Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa. Lyons johtaa Yhdysvaltain asevoimien maailmanlaajuisia kuljetusoperaatioita.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby on kertonut evakuoitujen joukossa olleen tuhansia Yhdysvaltain kansalaisia sekä tuhansia yhdysvaltalaisjoukoille työskennelleitä afganistanilaisia, jotka ovat hakeneet tai saaneet erityisviisumit.

Lisäksi joukossa on ollut Kirbyn mukaan afganistanilaisia, joiden koetaan olevan erityisessä vaarassa, koska he tekevät töitä esimerkiksi kansalaisjärjestöissä tai mediasektorilla.

Kirbyn mukaan tavoitteena on saada Yhdysvaltain evakuointioperaatiot tehtyä Bidenin asettamaan takarajaan mennessä.

Maailman johtajien lisäksi jatkoaikaa evakuoinneille toivovat muun muassa yhdysvaltalaispäättäjät ja kansalaisjärjestöt.

Yhdysvalloissa demokraattien kongressiedustaja Susan Wild jakoi Twitterissä hänen ja 14 kollegansa allekirjoittaman kirjeen. Päättäjät pyytävät Bidenia kunnioittamaan lupauksia evakuoida yhdysvaltalaiset sekä maan afganistanilaiset liittolaiset, vaikka tämä tarkoittaisi takarajan lykkäämistä. Kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on niin demokraatteja kuin republikaanejakin.

We absolutely must secure the airport in Kabul and keep our promises to evacuate Americans and our Afghan allies, even if that means extending the August 31st deadline to withdraw from Afghanistan.

Today I led a bipartisan letter to @POTUS urging him to do just that:

Today I led a bipartisan letter to @POTUS urging him to do just that: pic.twitter.com/lLYnrz34FW

— Rep. Susan Wild (@RepSusanWild) August 23, 2021