George Floydin surmannut poliisi oikeuden eteen – Derek Chauvin toimi kouluttajana kahdelle, nyt syytteet saaneelle poliisille

Poliisi Derek Chauvinin, joka surmasi George Floydin kaksi viikkoa sitten Minneapolisissa Yhdysvalloissa, on määrä joutua oikeuden eteen ensimmäistä kertaa maanantaina.

Floydin kuolemasta alkoivat laajat poliisiväkivaltaa vastustavat protestit, jotka levisivät nopeasti eri puolille Yhdysvaltoja ja maailmaa.

Chauvinia vastaan on nostettu syytteet toisen asteen murhasta ja toisen asteen taposta. Ensimmäinen syyte tarkoittaa yleensä tappoa, jota ei ole harkittu ennalta, tai tappoa, jossa tekijä on toimillaan osoittanut piittaamattomuutta ihmiselämää kohtaan. Enimmäisrangaistus toisen asteen murhasta on Minnesotan osavaltiossa 40 vuotta.

Floyd, 46, kuoli pidätystilanteessa, josta on julki useita ohikulkijoiden videoita.

Minnesotan entinen oikeusministeri Mike Hatch uskoo, että videotodisteet ovat tarpeeksi raskauttavat Chauvinin tuomitsemiseen.

– Luulen, että videon näyttäminen on kaikki, mitä tarvitaan, vuosina 1999–2007 oikeusministerinä toiminut Hatch sanoi CBC-uutiskanavalle.

Yleensä, kun poliisi on oikeudessa voiman käytöstä Yhdysvalloissa, puolustus käyttää motiivina siihen pelkoa hengenvaarasta. Tässä tapauksessa poliisi oli kirjaimellisesti niskan päällä, ja myös muita poliisipartion jäseniä piti Floydia maassa.

Raskauttavaa Chauvinin kannalta saattaa olla myös se, että hän piti polveaan Floydin niskan päällä vielä kolmisen minuuttia sen jälkeen, kun Floyd ei enää liikkunut.

Tuomio riippuu myös muun muassa siitä, pitääkö oikeus Floydin kuolinsyynä myös mahdollisia terveysongelmia.

Neljä poliisia syytteessä

Chauvin ja kolme muuta poliisia erotettiin Floydin surman jälkeisenä päivänä. Chauvin pidätettiin parin päivän päästä.

Chauvinia pidetään vangittuna Oak Park Heightsin vankilassa, jota luonnehditaan korkeimman turvallisuustason vankilaksi Minnesotan osavaltiossa.

Vankilassa Chauvin pystyy käyttämään puhelinta. Vieraita ei toistaiseksi päästetä vankilaan koronaviruspandemian vuoksi.

Myös kolme muuta pidätystilanteessa ollutta poliisia Tou Thao, Thomas Lane ja J. Alexander Kueng on otettu kiinni, ja he ovat saaneet syytteet toisen asteen murhassa avustamisesta.

Minnesotan osavaltiossa siitä voi saada enimmillään 40 vuotta vankeutta.

Pidätystilanteessa Lane piti kiinni Floydin jaloista ja Kueng selästä, kun Chauvin pani polvensa Floydin niskaan. Thao piti ohikulkijoita loitolla.

Lane ja Kueng olivat vasta neljättä päivää töissä poliiseina, kun Floyd kuoli. Heidän asianajajansa ovat tähdentäneet heidän asemaansa poliisin komentoketjussa ja sitä, että Chauvin oli heille kouluttaja ja auktoriteetti.

Derek Chauvin, 44, ehti toimia poliisina Minneapolisissa lähes 19 vuoden ajan. Hänen toimistaan poliisina oli valitettu aiemmin 18 kertaa. Kaksi niistä johti kirjalliseen nuhteluun. Valitusten sisällöstä tai ajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa.

Chauvinin vaimo Kellie Chauvin haki avioeroa päivä miehen pidättämisen jälkeen. Pari ehti olla naimisissa vähän alle kymmenen vuotta. Avioerohakemuksessaan Kellie Chauvin vaatii sukunimensä muuttamista ja omistusoikeutta parin kahteen kotiin.