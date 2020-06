George Floydin virallinen kuolinsyy vaihtui poliisien aiheuttamaksi tukehtumiseksi

Yhdysvalloissa poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa kuolleen George Floydin virallinen kuolinsyy on vaihtunut. Viranomaisten julkaisemassa ruumiinavausraportissa kerrotaan, että Floyd kuoli tukehtumiseen, jonka aiheuttivat häntä pidelleet poliisit.

Viranomaiset julkaisivat raportin pian sen jälkeen, kun Floydin perheen tilaama yksityinen ruumiinavausraportti oli todennut kuolinsyyksi tukehtumisen ja hapen puutteen aivoissa. Aiemmin viranomaisten alustavassa raportissa oli sanottu, että kuolinsyy oli Floydin sydänongelmien, hänen päihteidenkäyttönsä sekä poliisien toiminnan yhteisvaikutus.

Floyd kuoli viikko sitten Minneapolisissa, kun valkoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan. Hän sanoi toistuvasti, ettei saa henkeä, kunnes lopulta menetti tajuntansa ja kuoli. Tapauksesta on videomateriaalia.

Poliisi on tällä hetkellä pidätettynä. Hän on saanut syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta. Myös kolme muuta pidätystilanteessa mukana ollutta poliisia on saanut potkut.

Tapaus on aiheuttanut Yhdysvalloissa laajoja mielenosoituksia ja mellakoita.

Sydänvaivatkin mainittiin

Floydin perhe suuttui alustavasta kuolemansyytutkimuksesta, joka korosti Floydin terveysongelmia kuolinsyynä. He tilasivat siksi kahdelta lääketieteen asiantuntijalta yksityisen ruumiinavausraportin. Sen mukaan kuolema johtui tukehtumisesta, ja siihen vaikuttivat niskaa painaneen poliisin lisäksi myös muut poliisit, jotka auttoivat pitelemään miestä maassa.

Pian yksityisen raportin julkaisun jälkeen Hennepinin piirikunnan kuolinsyytutkija julkaisi virallisen raportin, jossa kuolinsyyksi esitettiin selvästi Floydin niskan painaminen. Raportti myös toteaa, että Floyd surmattiin.

Raportissa todettiin myös, että Floydilla oli sydänongelmia, minkä lisäksi hän oli fentanyylin vaikutuksen alaisena ja oli hiljattain käyttänyt metamfetamiinia. Niitä ei kuitenkaan listattu varsinaisiksi kuolinsyiksi.

Perheen tilaamassa raportissa taas sanottiin ruumiinavauksen osoittaneen, ettei Floydilla ollut ennestään terveysongelmia, jotka olisivat vaikuttaneet hänen kuolemaansa.