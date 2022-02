Googlen emoyhtiö Alphabetin tulos liki kaksinkertaistui

Teknologiajätti Googlen emoyhtiö Alphabet kertoo tuloksensa vuonna 2021 lähes kaksinkertaistuneen edeltävään vuoteen verrattuna.

Yhtiön tiedotteen mukaan viime vuoden tulos oli noin 76 miljardia dollaria eli noin 66,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopulla vastaava summa oli puolestaan noin 40,3 miljardia dollaria.

Alphabetin kasvua ovat siivittäneet muun muassa mainostuotot sekä yhtiön pilvipalvelut. Google on monien muiden teknologiayhtiöiden tavoin hyötynyt siitä, kuinka työnteko, opiskelu ja ostaminen ovat siirtyneet koronaviruspandemian vuoksi enenevässä määrin verkkoon.

Loka–joulukuun osalta Alphabetin tulos ylitti odotukset ja oli noin 20,6 miljardia dollaria eli noin 18,3 miljardin euron luokkaa.

Yhtiön liikevaihto päättyneellä neljänneksellä kasvoi 32 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 75 miljardia dollaria.

Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichain mukaan menestyksen taustalla on ollut vahvasti kasvaneiden pilvipalveluiden ja mainostoimintojen lisäksi myös päättyneen neljänneksen aikana tehty Googlen Pixel-älypuhelinten myyntiennätys.

Mainospuolella Googlen liikevaihto oli päättyneellä neljänneksellä noin 61 miljardia dollaria. Lähinnä mainostuottoja oli tullut Googlen hakukoneesta ja yhtiön omistamasta Youtube-videopalvelusta.

Pilvipalveluiden osalta liikevaihto oli 5,5 miljardia ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden oli 45 prosenttia.

Google viranomaisten tähtäimessä

Suuret teknologiayritykset ovat vallanneet entisestään alaa koronapandemian lisättyä muun muassa etätyöskentelyä, ostosten tekemistä verkossa ja erilaisia digitaalisen yhteydenpidon muotoja.

Vaikutusvaltansa kasvaessa yhtiöt ovat joutuneet viime aikoina myös kartellien vastaisia lakeja valvovien viranomaisten kiinnostuksen kohteeksi.

Konsulttiyritys Third Bridgen analyytikon Scott Kesslerin mukaan suurista teknologiayrityksistä ainakin yhdysvaltalaisviranomaisten nähdään uhkaavan pahiten nimenomaan Googlea – siitäkin huolimatta, että Apple on kooltaan suurempi ja Facebookin emoyhtiö Meta on kärvistellyt viime aikoina huonon julkisuuden keskellä.

Googlea vastaan on nostettu viime aikoina oikeushaasteita, joiden mukaan yhtiö on seurannut käyttäjiään ja hyötynyt näiden sijaintitiedoista. Yhtiön kerrotaan sen sijaan antaneen käyttäjiensä ymmärtää, että heidän yksityisyytensä olisi turvattuna teknologiajätin palveluissa.