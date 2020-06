Greg Glassman on rakentanut crossfit-brändiä pitkään ja hartaasti, mutta imagon vakavaan kolhiintumiseen ei tarvittu kuin yksi Twitter-keskustelu

Yhdysvaltalainen entinen voimistelija Greg Glassman aloitti crossfit-kuntoilumuodon kehittämisen vuonna 1974. Seuraavalla vuosikymmenellä crossfit-sanasta tuli Yhdysvalloissa kuntourheilun tavaramerkki, ja vuonna 2000 Glassman perusti CrossFit Inc. -yhtiön.

Kuntoilu on maailmanlaajuinen megatrendi ja crossfit yksi toimialan menestystarinoista.

Maailmalla on tietolähteestä riippuen 12 000–15 000 crossfit-salia, jotka maksavat Glassmanin yhtiölle vuosimaksua nimenkäyttöoikeudestaan. Muutenkin crossfitin ympärille rakentunut kaupallinen toiminta on laajaa. Pääyhteistyökumppani on urheiluvälinevalmistaja Reebok ja sopimuksen arvo miljoonia dollareita. Myös esimerkiksi valmentajien koulutus on merkittävää liiketoimintaa.

Greg Glassman on paitsi crossfitin isä myös CrossFit Inc. -yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja.

Glassmanin elämäntyö ei olisi ollut mahdollista, jos hänellä ei olisi ollut aikojen saatossa viisautta tehdä paljon oikeita ratkaisuja isoissa ja keskisuurissa asioissa.

Mutta sitten: harkintakyky pettää Twitterissä, muutama rasistiseksi tulkittu lause ja Glassmanin vuosikymmenien rakennustyön tulos alkaa horjua kuin maanjäristyksessä.

Reebok sekä amerikkalaismedian mukaan jopa yli 1 000 salia on ilmoittanut lopettavansa yhteistyön CrossFit Inc. -yhtiön kanssa.

Glassman pyysi anteeksi ja erosi toimitusjohtajan paikalta, mutta vahinko oli jo tapahtunut.

Kaava on tuttu, eräänlainen ajan kuva.

Jälkikäteen voi pohtia, olivatko tviiteistä Glassmanille koituneet seuraukset kohtuuttomia vai paljastiko Twitter hänen todellisen luonteensa.

Urheilulajiksi järjestäytyminen tuo pysyvyyttä

Glassman julkaisi tviittinsä sunnuntaina 7. kesäkuuta. Kolme päivää myöhemmin Ilta-Sanomat uutisoi, että Suomeen on syntynyt uusi laji: toiminnallinen urheilu.

Sen takana on crossfit-harrastajia, jotka ovat organisoituneet lajiliiton alle. He jatkavat käytännössä crossfit-urheilua, mutta kutsuvat sitä jatkossa toiminnalliseksi urheiluksi ja toimivat Painonnostoliiton alaisuudessa.

Kysymyksessä ei ole kuitenkaan hyökkäys Glassmania tai crossfitia vastaan.

– Meidät hyväksyttiin Painonnostoliiton alaiseksi lajiksi jo joulukuussa. Asian uutisointi vain sattui kohun kanssa samaan ajankohtaan, hankkeen veturina toiminut Kim Nyström toteaa.

Nyströmin mukaan muutos oli tarpeellinen, koska crossfit on brändi ja toiminnallinen urheilu on laji.

Urheilulajiksi järjestäytyminen tuo pysyvyyttä, itsenäisyyttä ja avaa harrastajilleen mahdollisuuden kilpailla ensimmäistä kertaa virallisista MM- ja SM-titteleistä. Lajin kilpaurheilijat ovat jatkossa myös doping-valvonnan piirissä.

Suomessa yksi käytännön muutos tulee todennäköisesti olemaan myös se, että moni crossfit-salin yrittäjä tulee perustamaan oman seuran. Toiminnallisen urheilun kilpailutoimintaan voi osallistua vain Painonnostoliittoon kuuluvan urheiluseuran jäsen.

Toiminnallisen urheilun vuonna 2016 perustettuun kansainväliseen kattojärjestöön kuuluu jo yli 40 maata, ja se haaveilee tulevaisuudessa olympiastatuksesta.

Käykö niin, että toiminnallinen urheilu edustaa tulevaisuutta ja crossfitin kohtalona on kuihtua pikkuhiljaa pois? Glassmanin some-käytös antoi vauhtia muutokselle, mutta ehkä siemen oli kylvetty jo sitä ennen.

– Urheilun piirissä on ennenkin ollut brändejä – zumbat sun muut – ja yleensä niiden elinkaari on ollut rajallinen. Crossfit on kuitenkin niin vahva brändi, että ei se hetkessä kuihdu.

– Lajien rinnakkaiselo on sekin mahdollista. Glassman ei esimerkiksi ole kokenut toiminnallista urheilua kilpailijaksi, vaan on antanut jopa tukensa sille, Nyström toteaa.