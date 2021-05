Grillin valinta - mikä on paras grilli juuri sinulle?

Grilliruuan tuoksu on varma merkki kesästä. Päästäkseen osaksi grillikautta on grillaajan ensin käytävä läpi valintaprosessi oikean grillin löytämiseksi. Grillin valinnassa tärkeintä on miettiä

grillin käyttötarkoitus ruokailijoiden määrä grillin säilytys grillin ostajan budjetti.

BAUHAUSin asiantuntijat auttavat sinua mielellään oikean grillin valinnassa.

Perinteikäs ja varma hiiligrilli

Moneen eri tasoiseen grillaukseen taipuva pallogrilli on usealle juuri se oikea grilli, jossa hiilibrikettien savuaromi tuo sopivasti luonnetta ruokaan. Vaikka lämmönsäätely voi olla hiiligrillissä arvaamatonta, on grilli varma valinta perusgrilliksi. Vaikka hiiligrilli lämpenee hitaasti, kerran lämmittyään grillailua voi jatkaa pitkälle iltaan. Jos tarkoituksena on kokata ruokaa suuremmalle porukalle, valitse grilli suurella grillausalalla. Grilli säilytetään mieluiten sisätiloissa, mutta vähintään katoksen alla suojassa vesi- ja lumisateelta. Renkaat helpottavat grillin siirtelyä ja jalattomat hiiligrillit mahtuvat talvisäilytykseen pieneenkin tilaan. Muista antaa grillin jäähtyä kunnolla ennen tuhkien poistoa, puhdistusta ja varastointia. Grillejä löytyy moneen hintaluokkaan, usein jopa muutamalla kympillä. Grilliä varten tarvitset myös hiiliä tai brikettejä ja sekä sytystarpeita. VINKKI! Laadukkaan grillin tunnistaa painosta, sillä tukevat materiaalit kestävät kulutusta ja johtavat lämpöä paremmin.

Nopea ja vaivaton sähkögrilli

Sähkögrillit ovat helppoja sekä paloturvallisia käyttää ja soveltuvat erinomaisesti myös taloyhtiön salliessa parvekkeelle. Osassa sähkögrilleistä savun määrä voi olla niin olematonta, että grillaus onnistuu jopa sisätiloissa. Sähkögrilli on näppärä valinta pienten ruokamäärien nopeaan grillaukseen, sillä sähkögrillien teho ei saavuta hiili- tai kaasugrillin tasoa. VINKKI! Esikypsennä ruoka uunissa tai kattilassa ja grillaa vain paistopinta sähkögrillissä. Sähkögrillit ovat usein pienikokoisia ja helposti siirreltäviä, joten niiden käyttöönotto ja varastointi on helppoa. Useiden sähkögrillien jalusta on irrotettavissa, jolloin niitä voidaan käyttää myös pöytägrilleinä. Sähkögrillejä löytyy eri hintaisina, mutta tehokkaasta sähkögrillistä joutuu pulittamaan suuremman summan. Sähkögrilli ei vaadi toimiakseen muuta kuin sähköpistokkeen, jolloin säästyy kaasupullojen ja brikettien ostolta.

Täydelliseen lopputulokseen kaasulla

Kaasugrillit ovat tehokkaita, nopeasti käyttövalmiita ja lämpötilaa on helppo hallita. Kaasugrilli onkin hyvä valinta silloin, kun halutaan grillata usein. Jos grillausala on jaettu ritilöillä ja paistolevyillä eri tasoille, grillaantuvat eri paistoajat ja lämpötilat vaativat ainesosat kätevästi kerralla. Kaasugrilli on grillaajan pelastaja, kun tavoitteena on grillata suuri määrä erilaisia ruokalajeja nopeasti. VINKKI! Valitse aina astetta suurempi grilli kuin kuvittelisit arkikäytössä tarvitsevasi. Kaasugrilli tarvitsee paljon tilaa myös syvyyssuunnassa avattavan kannen vuoksi ja niitä löytyy myös pienemmästä kokoluokasta. Kaasupullo tulee myös sijoittaa riittävän etäisyyden päähän grillistä käytön aikana, joka tulee myös ottaa huomioon tilan tarpeessa. VINKKI! Suojaa grilli suojapeitteellä käyttöjen välissä etenkin jos säilytät grilliä taivasalla. Kaasugrillistä osa vastaa varustelutasoltaan pieniä keittiöitä ja laajojen ominaisuuksien vuoksi grillinostaja joutuu kaivamaan lompakostaan setelin jos toisenkin. Laajempi paistoala tarkoittaa suurempaa polttimoiden määrää, mikä vaikuttaa kaasun menekkiin.

Meiltä BAUHAUSista löydät tarpeisiisi sopivan grillin olit sitten jo grillimestari tai vasta aloitteleva grillaaja. Jos oikeaa grilliä ei kuitenkaan vielä neuvoillamme löydy, asiantunteva henkilökuntamme avustaa mieluusti unelmagrillisi löytämisessä. Lisätietoa grilleistä löydät verkkokaupastamme. Makoisaa grillikautta!

