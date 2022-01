Italiassa Palermon kaupungissa on pidätetty sairaanhoitaja, jonka epäillään antaneen valerokotuksia rokotevastaisille henkilöille. Tapauksessa 58-vuotias naishoitaja on teeskennellyt rokottaneensa asiakkaitaan, vaikka todellisuudessa käteen pistetty injektioruiske on tyhjä. Ruiskun sisällön nainen tyhjensi paperiin hetki ennen rokottamista. Asiasta kertoi The Guardian ja alun perin italialaismedia Rai News . Naisen vilppi selviää virkavallan asettamasta piilokameran tallenteesta, jonka Italian poliisi...

