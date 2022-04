Guardian: Zelenskyi varoittaa Butshaakin suuremmista siviiliuhrimääristä muissa ukrainalaiskaupungeissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoittaa siviiliuhrien määrän voivan olla vielä Butshaakin suurempi muissa venäläisjoukkojen jättämissä ukrainalaiskaupungeissa. Asiasta kirjoittaa muun muassa brittilehti Guardian.

Zelenskyin mukaan esimerkiksi Borodjankan kaupungissa siviiliuhrien määrä voi olla paljon korkeampi kuin Butshassa.

Borodjanka sijaitsee noin 25 kilometriä Butshasta länteen ja noin 50 kilometriä Kiovasta luoteeseen. Venäläiset joukot vetäytyivät Borodjankasta viime viikolla.

Borodjankassa vierailleet uutistoimisto AFP:n toimittajat eivät olleet nähneet ruumiita, mutta paikalliset kertoivat monien naapureidensa saaneen surmansa.

AFP:n mukaan Borodjankan kaupunki on pahoin tuhoutunut. Moni asuinrakennus on kärsinyt iskuissa ja ihmisten tavaroita, vaatteita ja lastenleluja lojuu teillä sikin sokin. Armeijan kalustoa on hylätty kaupunkiin.

Motyzhynissä Kiovan alueen länsiosassa ukrainalainen poliisi näytti AFP:n toimittajille viiden siviilin ruumiit, joiden kädet oli sidottu selän taakse. Ruumiiden joukossa oli paikallinen pormestari ja tämän perhettä.

Poliisin mukaan venäläisjoukot olivat kaapanneet pormestarin noin kaksi viikkoa sitten, koska tämä ei ollut suostunut yhteistyöhön venäläisten kanssa.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan yli 400 siviilin ruumiit on löydetty Kiovan alueelta.

Zelenskyin on määrä puhua tänään YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa. Asiasta kertoi parhaillaan neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Britannian YK-edustusto Twitterissä.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

#Breaking:

President @ZelenskyyUa will address Tuesday’s Security

Council meeting on #Ukraine following his visit to #Bucha.

The UK Presidency of the Council will ensure the truth is heard about Russia’s war crimes.

We will expose Putin’s war for what it really is.#UNSC 🇺🇳🇬🇧 pic.twitter.com/Dnp73aBiX4

— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) April 4, 2022