Haavisto Ylellä: Kiovassa ollaan lähellä humanitaarista katastrofia – "Tilanne on siviilien kannalta karmea"

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ollaan lähellä humanitaarista katastrofia, kertoi Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Ylen Ykkösaamussa. Hän arvioi, että jos Kiovaa pyritään eristämään ja sinne johtavia teitä sulkemaan, elintarvikkeet, vesi ja lääkintähuolto saattavat loppua. – Tilanne on tietysti siviilien kannalta karmea, Haavisto sanoi. Ukrainassa ainakin satatuhatta ihmistä on lähtenyt sotaa pakoon. Haaviston mukaan on tärkeää auttaa...

